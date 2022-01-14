Звідки будинок: щодо мера Рівного відкрили кримінальне провадження 

Міський голова нібито придбав будинок за заниженою вартістю.

Міського голову Рівного можуть позбавити волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років через декларування завідомо недостовірних відомостей щодо справжньої вартості будинку.

Зараз триває досудове слідство.

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"Після розслідування: "Новорічні знижки для Третяка: скільки насправді коштує новий будинок мера Рівного" та викликаного ним суспільного резонансу, у поліції Рівного відкрили кримінальне провадження. До ЄРДР внесли відомості за ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу України "Умисне декларування недостовірної інформації". Тим часом Олександр Третяк взяв собі відпустку до 14 січня", повідомляє rivne.online.

Наразі у вищезгаданому кримінальному провадженні проводиться досудове розслідування, за результатом якого буде ухвалено процесуальне рішення, пише видання.

За інформацією видання, міський голова Рівного Олександр Третяк 21 грудня 2021 року придбав земельну ділянку та двоповерховий будинок у Бармаках, він межує з вулицею Костромська і розташований фактично у Рівному. Частину коштів він взяв у банку – 71 665 доларів, а решта, за його словами, власні кошти.

Згідно із декларацією, купив Третяк будинок із землею за 102 тисячі доларів. Проте, як стало відомо, що саме цей дім продавався раніше за 220 000 доларів.

"Якби мер і його безробітна дружина не витратили за два роки ні копійки грошей, їм би не вистачило б щонайменше 73 000 доларів. Звідки гроші у Третяка, хто йому їх і за які послуги дав, тепер буде з’ясовувати поліція", - пише видання.

Довідка. Ч. 2 ст. 366-2 ККУ: “Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, – карається штрафом від чотирьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”.