Спортивный инвентарь в коллекции Nina Ricci сезона весна-лето 2022 

Коллекция знаменитого Модного дома была представлена в виде фотосессии.

Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона весна-лето 2022 построена на контрасте. Элементы спортивной одежды и инвентаря сочетаются в ней с довольно изысканными гламурными образами.

Цвет

Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Цвет - сильное место коллекции. Сочетания голубого, розового, желтого, синего фиолетового с черным и золотистым выглядит очень эффектно.

Фактуры и ткани

Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Очень разнообразны ткани и фактуры. Есть и высокотехнологичный трикотаж, и трикотаж обычный, шелк и деним, ткань с золотыми пайетками. Есть даже крупная сетка, которая вполне могла бы быть использована для футбольных ворот или баскетбольной корзины.

Фасоны и силуэты

Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Обращают на себя внимание жакеты сложного кроя с вырезами, длинные трикотажные довольно узкие юбки и блузы с пышными рукавами-фонариками. Также в коллекции есть элементы настоящей спортивной одежды, например, костюмов для профессиональных пловцов.

Аксессуары и детали

Коллекция Nina Ricci прет-а-порте сезона весна-лето 2022 / East News

Аксессуары представляют наибольший интерес. Обратите внимание на гимнастические кольца в качестве ожерелья, сумочки в виде ласт и солнцезащитные очки, стилизованные под очки для плавания.

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