Астрологічний прогноз на 3 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергію, яку принесе із собою цей день, потрібно використовувати винятково з мирною метою. Важливо бути обережними не лише зі словами, а й з думками: вони миттєво матеріалізуватимуться.

Символ дня: сніговий барс.

Стихія дня Вода.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Число дня: 3.

Колір: жовтий, помаранчевий.

Камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: серйозне фізичне навантаження може призвести до травм, тому потрібно від нього відмовитися.

Афоризм дня: "У будь-якій загадці прихована енергія, і той, хто шукає відповідь, цією енергією харчується" (Джон Фаулз).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і взаємини дня: важливо контролювати кожне своє слово – необережне висловлювання може боляче поранити кохану людину.

Містика дня: можна робити талісмани та обереги з лікарських трав.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію – це може бути небезпечним і призвести до непередбачуваних наслідків.

Читайте також: