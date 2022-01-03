Під час замаху на прем'єра Гаїті загинула людина, є постраждалі

Під час замаху на прем'єра Гаїті загинула людина, є постраждалі

Напад на прем'єра відбувся після святкової служби до 218-річчя незалежності Гаїті від Франції.

На Гаїті в неділю, 2 січня, під час невдалого замаху на прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі загинула людина, а ще декілька осіб постраждали.

Про це повідомляє VTV.

Зазначається, що інцидент стався під час церемонії святкування 218-річчя національної незалежності, коли після служби в соборі Сен-Шарль-Бороме в місті Гонаїв, в якій взяв участь очільник гаїтянського уряду, розпочалася стрілянина.

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За попередніми даними, сам Анрі під час нападу не постраждав. Як пише видання, вказаний район посилено охоронявся поліцією, оскільки озброєне угруповання, що діє в регіоні, раніше попереджало лідера країни не з'являтися в Гонаїві.

Після атаки усі заходи, приурочені до святкування незалежності Гаїті від Франції, проголошеної 1 січня 1804 року, скасували.

Зауважимо, що Гаїті переживає політичну та соціальну кризу, яка загострилася від 7 липня після вбивства президента Жовенеля Моїза групою найманців.

Devlet başkanları öldürülen Haiti'de Başbakana suikast girişimi



​Haiti Başbakanı Ariel Henry, suikast girişiminden sağ olarak kurtulurken çıkan çatışmada bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.https://t.co/ila4GUu7Cv pic.twitter.com/1WE8iZvC05 — İLKHA (@ilkeHaberAjansi) January 2, 2022

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Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч проти 7 липня. Приблизно о першій годині ночі група невідомих напала на його резиденцію. Вогнепальне поранення також отримала перша леді країни.

в ніч проти 7 липня. Приблизно о першій годині ночі група невідомих напала на його резиденцію. Вогнепальне поранення також отримала перша леді країни. Міністр у справах голосування і міжпартійних відносин Матіас П'єр заявив, що у вбивстві Моїза брали участь не менше 26 осіб.

Також до вбивства президента Гаїті причетні підставні колумбійські військові.

Наприкінці липня в столиці країни Порт-о-Пренс відбулася церемонія інавгурації нового уряду Гаїті на чолі з прем'єр-міністром Аріелем Анрі.