Під час замаху на прем'єра Гаїті загинула людина, є постраждалі

Напад на прем'єра відбувся після святкової служби до 218-річчя незалежності Гаїті від Франції.
На Гаїті в неділю, 2 січня, під час невдалого замаху на прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі загинула людина, а ще декілька осіб постраждали.
Про це повідомляє VTV.
Зазначається, що інцидент стався під час церемонії святкування 218-річчя національної незалежності, коли після служби в соборі Сен-Шарль-Бороме в місті Гонаїв, в якій взяв участь очільник гаїтянського уряду, розпочалася стрілянина.
За попередніми даними, сам Анрі під час нападу не постраждав. Як пише видання, вказаний район посилено охоронявся поліцією, оскільки озброєне угруповання, що діє в регіоні, раніше попереджало лідера країни не з'являтися в Гонаїві.
Після атаки усі заходи, приурочені до святкування незалежності Гаїті від Франції, проголошеної 1 січня 1804 року, скасували.
Зауважимо, що Гаїті переживає політичну та соціальну кризу, яка загострилася від 7 липня після вбивства президента Жовенеля Моїза групою найманців.
Devlet başkanları öldürülen Haiti'de Başbakana suikast girişimi— İLKHA (@ilkeHaberAjansi) January 2, 2022
Haiti Başbakanı Ariel Henry, suikast girişiminden sağ olarak kurtulurken çıkan çatışmada bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.https://t.co/ila4GUu7Cv pic.twitter.com/1WE8iZvC05
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- Президента Гаїті Жовенеля Моїза застрелили в ніч проти 7 липня. Приблизно о першій годині ночі група невідомих напала на його резиденцію. Вогнепальне поранення також отримала перша леді країни.
- Міністр у справах голосування і міжпартійних відносин Матіас П'єр заявив, що у вбивстві Моїза брали участь не менше 26 осіб.
- Також до вбивства президента Гаїті причетні підставні колумбійські військові.
- Наприкінці липня в столиці країни Порт-о-Пренс відбулася церемонія інавгурації нового уряду Гаїті на чолі з прем'єр-міністром Аріелем Анрі.