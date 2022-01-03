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Під час замаху на прем'єра Гаїті загинула людина, є постраждалі

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Під час замаху на прем'єра Гаїті загинула людина, є постраждалі

Associated Press

Напад на прем'єра відбувся після святкової служби до 218-річчя незалежності Гаїті від Франції.

На Гаїті в неділю, 2 січня, під час невдалого замаху на прем'єр-міністра країни Аріеля Анрі загинула людина, а ще декілька осіб постраждали. 

Про це повідомляє VTV.

Зазначається, що інцидент стався під час церемонії святкування 218-річчя національної незалежності, коли після служби в соборі Сен-Шарль-Бороме в місті Гонаїв, в якій взяв участь очільник гаїтянського уряду, розпочалася стрілянина. 

За попередніми даними, сам Анрі під час нападу не постраждав. Як пише видання, вказаний район посилено охоронявся поліцією, оскільки озброєне угруповання, що діє в регіоні, раніше попереджало лідера країни не з'являтися в Гонаїві.

Після атаки усі заходи, приурочені до святкування незалежності Гаїті від Франції, проголошеної 1 січня 1804 року, скасували. 

Зауважимо, що Гаїті переживає політичну та соціальну кризу, яка загострилася від 7 липня після вбивства президента Жовенеля Моїза групою найманців.

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