На Донбассе не прекращаются обстрелы боевиков: ранен военный

На Донбассе не прекращаются обстрелы боевиков: ранен военный

Состояние раненого тяжелое.

За прошедшие сутки, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утренней сводке Операции объединенных сил.

Также читайте Источники в Белом доме рассказали, какие последствия ожидают РФ в случае нападения на Украину

В сторону Светлодарской оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского – из стрелкового оружия.

Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.

По состоянию на 7 часов утра, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы", — подчеркнули в штабе.

Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина.

Кроме того, погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.

Читайте также: