На Донбассе не прекращаются обстрелы боевиков: ранен военный

Состояние раненого тяжелое.
За прошедшие сутки, 3 января, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в утренней сводке Операции объединенных сил.
В сторону Светлодарской оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов. В направлении Лебединского – из стрелкового оружия.
Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – тяжелое.
По состоянию на 7 часов утра, 4 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней контактной группы", — подчеркнули в штабе.
Напомним, 1 января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина.
Кроме того, погиб 23-летний боец 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Станислав Богуславский.
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