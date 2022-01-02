Находился в коме: умер украинский военный, раненный пулей снайпера

Игорь Тычина воевал на востоке Украины в составе 95 десантно-штурмовой бригады.

Первого января от последствий ранения пулей снайпера скончался 20-летний коростенец Игорь Тычина.

Об этом сообщает Суспільне ссылкой на заместительницу городского головы Коростеня Наталию Чижевскую.

"27 декабря Игорь Тычина был ранен пулей снайпера. Он находился в коме в Харьковском госпитале. Врачи боролись за его жизнь, но первого января молодая жизнь оборвалась", — сказала Чижевская.

Заместительница также рассказала, что парень родился в 2001 году. Он вырос в многодетной семье и был спортсменом-волейболистом.

Прощание с военным состоится на центральной площади Коростеня. О дне и времени будет сообщено официально.

Напомним:

За прошедшие сутки, 1 января, российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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