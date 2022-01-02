"Эвертон" представил Миколенко болельщикам, названа зарплата украинца на туманном Альбионе

Дебютировать за новый клуб Виталий пока не сможет.

"Эвертон" представил фанатам зимнего новичка клуба Виталия Миколенко, который 1 января перебрался к "мерсисайдцам" из киевского "Динамо".

22-летний украинец вышел на поле стадиона "Гудисон Парк" перед матчем 21-го тура английской Премьер-лиги против "Брайтона", который начался 2 января, в 16:00 по киевскому времени.

Миколенко предстал перед публикой в игровой футболке и с шарфом "ирисок" и поприветствовал болельщиков своей новой команды. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба "Эвертона" в Twitter.

Отметим, что украинский левый защитник не сможет принять участие в сегодняшнем матче из-за правил АПЛ. До 3 января "Эвертон" не имеет права выпускать Миколенко в официальных встречах.

Тем временем стала известна зарплата Виталия в "Эвертоне". Журналист Майк Парри в Twitter сообщил, что украинский защитник будет зарабатывать 58 тысяч фунтов стерлингов (69 тысяч евро) в неделю.

Миколенко подписал с "ирисками" контракт до июня 2026 года. Остальные детали сделки мерсисайдский клуб не разглашает.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи. На его счету также 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" под руководством Рафаэля Бенитеса занимает 15-е место турнирной таблицы АПЛ.

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