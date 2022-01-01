Обогнал Реброва: Миколенко вошел в топ-3 продаж в истории "Динамо"

Обогнал Реброва: Миколенко вошел в топ-3 продаж в истории "Динамо"

За 22-летнего защитника сборной Украины заплатили больше 20 миллионов евро.

Украинский защитник Виталий Миколенко, который 1 января официально перебрался из киевского "Динамо" в английский "Эвертон", стал одним из самых дорогих трансферов "на выход" за все время существования столичного клуба.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, переход 22-летнего футболиста сборной Украины обошелся "ирискам" в 23,5 млн евро. Это третий показатель в истории "Динамо".

Дороже всех "бело-синие" продали Андрея Ярмоленко дортмундской "Боруссии" - 25 миллионов евро. На втором месте - трансфер Андрея Шевченко в "Милан" - 23,91 млн евро.

После перехода Миколенко в "Эвертон" на четвертое место опустился Александр Драгович, за которого леверкузенский "Байер" заплатил 21 млн евро. Замыкает топ-5 переход Сергея Реброва в лондонский "Тоттенхэм" за 18 миллионов в европейской валюте.

Миколенко подписал с "ирисками" контракт до июня 2026 года. Остальные детали сделки мерсисайдский клуб не разглашает.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи. На его счету также 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" под руководством Рафаэля Бенитеса занимает 15-е место турнирной таблицы АПЛ. В следующем матче "ириски" 2 января примут "Брайтон".

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