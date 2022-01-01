Обігнав Реброва: Миколенко увійшов до топ-3 продажів в історії "Динамо"

Обігнав Реброва: Миколенко увійшов до топ-3 продажів в історії "Динамо"

За 22-річного оборонця збірної України заплатилили понад 20 мільйонів євро.

Український захисник Віталій Миколенко, який 1 січня офіційно перебрався з київського "Динамо" до англійського "Евертона", став одним з найдорожчих трансферів "на вихід" за весь час існування столичного клубу.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, перехід 22-річного футболіста збірної України обійшовся "ірискам" у 23,5 млн євро. Це третій показник в історії "Динамо".

Найдорожче "біло-сині" продали Андрія Ярмоленка дортмундській "Боруссії" - 25 мільйонів євро. На другому місці - трансфер Андрія Шевченка до "Мілана" - 23,91 млн євро.

Після переходу Миколенка в "Евертон" на четверте місце опустився Александар Драгович, за якого леверкузенський "Баєр" заплатив 21 млн євро. Замикає топ-5 перехід Сергія Реброва до лондонського "Тоттенгема" за 18 мільйонів у європейській валюті.

Миколенко підписав з "ірисками" контракт до червня 2026 року. Інші деталі угоди мерсисайдський клуб не розголошує.

Цього сезону Миколенко провів 21 матч за "Динамо" у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі. На його рахунку також 21 матч за збірну України.

"Евертон" під керівництвом Рафаеля Бенітеса посідає 15-те місце турнірної таблиці АПЛ. У наступному матчі "іриски" 2 січня приймуть "Брайтон".

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