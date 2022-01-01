Курс доллара и евро на 1-4 января

Курс доллара и евро на 1-4 января

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,9 грн.

С 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года в Украине действуют официальные курсы валют, которые Национальный банк Украины установил 30 декабря. Тогда доллар и евро подорожали.

Официальные курсы валют Нацбанка на 31 декабря — 4 января:

Доллар США – 27,27 (плюс 7 коп.).

Евро – 30,92 грн (плюс 15 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 1 января:

Доллар США – 27,20/27,40 грн.

Евро – 30,60/31,05 грн.

В периоды 01-03 и 07-09 января 2022 года в случае необходимости банки могут проводить кассовые операции.

На весь праздничный период банковские учреждения обязаны обеспечить стабильную работу банкоматов и наполнение их наличными деньгами разных номиналов для обслуживания клиентов.

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