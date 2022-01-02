Курс доллара и евро на 2-4 января

Стоимость доллара составляет 27,3 грн, а евро – 30,9 грн.
С 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года в Украине действуют официальные курсы валют, которые Национальный банк Украины установил 30 декабря. Тогда доллар и евро подорожали.
Официальные курсы валют Нацбанка на 31 декабря — 4 января:
- Доллар США – 27,27 (плюс 7 коп.).
- Евро – 30,92 грн (плюс 15 коп.).
Курсы валют в банках и обменниках 2 января:
- Доллар США – 27,20/27,40 грн.
- Евро – 30,60/31,05 грн.
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