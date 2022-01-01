Свитолина узнала соперницу на первом турнире 2022 года

В Аделаиде также выступит Екатерина Бондаренко.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина узнала имя своей первой соперницы на турнире WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
27-летняя уроженка Одессы, которая находится на 15-й строчке мирового рейтинга, получила восьмой номер посева в основной сетке. В первом круге Свитолина встретится с россиянкой Анастасией Гасановой (№130 WTA).
В случае победы, Элина во втором раунде сразится с победительницей пары Мисаки Дои (Япония) - Кристина Кучова (Словакия).
В свою очередь, 35-летняя украинка Екатерина Бондаренко, занимающая 207-ю позицию в рейтинге, будет стартовать в Аделаиде с квалификации. Ее соперницей в первом матче будет 27-летняя Анна-Лена Фридзам из Германии (№140 WTA).
Если Бондаренко справится с немецкой оппоненткой, то в финале квалификации сыграет против победительницы поединка между итальянкой Люцией Бронзетти и австралийкой Эбби Мейерс.
- Турнир в Аделаиде состоится с 3-го по 9 января 2022 года. Соревнования станут подготовкой к первому Большому шлему нового сезона - Australian Open, который запланирован на 17-30 января.
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