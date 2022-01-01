Миколенко официально перебрался из "Динамо" в "Эвертон"

Миколенко официально перебрался из "Динамо" в "Эвертон"

22-летний украинский футболист будет выступать на туманном Альбионе.

Английский "Эвертон" объявил о подписании защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко.

Контракт 22-летнего футболиста сборной Украины с "ирисками" рассчитан до июня 2026 года. Остальные детали сделки не разглашаются.

Миколенко будет выступать за "Эвертон" под 19-м номером. За "Динамо" он играет с 16-ю на спине.

Виталий уже прокомментировал свой переход в английскую команду и трогательно простился со всей динамовской семьей.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч за "Динамо" во всех турнирах, в которых сделал три результативных передачи. На его счету также 21 матч за сборную Украины.

"Эвертон" под руководством Рафаэля Бенитеса занимает 15 место турнирной таблицы АПЛ. В следующем матче "ириски" 2 января примут "Брайтон".

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