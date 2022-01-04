Астролог назвал знаки Зодиака, которые хорошо играют в карты 

Принято считать, что для игры в карты особого ума не надо, но это справедливо только в том случае, если речь идет о подкидном дураке, да и то не всегда.

Серьезные карточные игры – покер или преферанс – требуют не только незаурядных умственных способностей, но и выдержки, терпения, расчетливости и даже актерского дара. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые хорошо играют в карты.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, пока никто не вывел их из себя, спокойны и уравновешены, что помогает им сосредоточиться на игре, просчитав все возможные в ходе карточной игры варианты. При этом маска невозмутимости, которую они надевают на себя в это время, не позволяет остальным игрокам проникнуть в ход их мыслей, поэтому они легко блефуют и в результате выигрывают. Главное для представителей знака – не давать воли эмоциям, в таком случае на их лице легко можно будет все "прочитать".

Весы (24.09 – 23.10)

Весы обязаны умением хорошо играть в карты присущей им от рождения привычке все взвешивать, то есть, тщательно обдумывать. Они не сделают новый ход до тех пор, пока не выберут самый удачный из всех возможных, отбросив забракованные. Такая медлительность может выводить их соперников из себя, но представителей знака это, как правило, волнует мало. Для них главное – обставить всех, тем более что делают они это абсолютно честно, а шулерства они не допускают.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – настоящие Паганини карточной игры: они делают свои ходы настолько вдохновенно и виртуозно, что даже просто наблюдать за тем, как они это делают – большое удовольствие. Техничный – математический – подход представителям знака не свойственен, они действуют интуитивно, чувствуя, а не просчитывая карточные комбинации. К тому же они равнодушны к выигрышу, даже если ставки высоки – можно сказать, что они играют не из-за денег, а из любви к искусству.

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