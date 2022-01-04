Астрологический прогноз на 4 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: с энергией, которой мы будем наделены в этот день, необходимо обращаться с осторожностью: она может принести как добро, так и зло. Необходимо опасаться своей и чужой агрессии, отказаться не только от злых мыслей, но и от излишней впечатлительности и мнительности.

Символ дня: леопард.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Цвет дня: лимонный, шафранный.

Камни дня: карнеол, джеспилит.

За какую часть тела отвечает: шея, уши.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут долго длиться и тяжело поддаваться излечению, особенно это касается головных болей, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Афоризм дня: "Не звени ключами от тайн" (Станислав Ежи Лец).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: одиноким людям категорически не рекомендуется вступать в брак, а тем, кто уже встретил свою вторую половинку, – выяснять с ней отношения: это может закончиться серьезным конфликтом.

Мистика дня: можно снимать порчу на одиночество.

Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.

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