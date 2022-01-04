Астрологічний прогноз на 4 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: з енергією, якою ми будемо наділені цього дня, необхідно поводитися з обережністю: вона може принести як добро, так і зло. Необхідно побоюватися своєї та чужої агресії, відмовитися не лише від злих думок, але й від зайвої вразливості та недовірливості.

Символ дня: Леопард.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Колір: лимонний, шафранний.

Камені дня: карнеол, джеспіліт.

За яку частину тіла відповідає: шия, вуха.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть довго тривати і важко піддаватися лікуванню, особливо це стосується головного болю, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Афоризм дня: "Не дзвони ключами від таємниць" (Станіслав Єжи Лец).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб і стосунки дня: самотнім людям категорично не рекомендується одружуватися, а тим, хто вже зустрів свою другу половинку – з'ясовувати з нею стосунки: це може закінчитися серйозним конфліктом.

Містика дня: можна знімати пороблення на самотність.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

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