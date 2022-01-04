Слава Камінська у смарагдовому бікіні похизувалася схудлою фігурою

Артистка має чудовий вигляд.
Українська співачка Слава Камінська наразі перебуває у Туреччині, де суміщає корисне з приємним.
Виконавиця не лише потішила фанів виступом в Анталії, а й дозволила собі трохи відпочити. Як розповіла Слава у сторіз своєї сторінки в Instagram, вона відвідує спа, насолоджується місцевою кухнею та краєвидами.
Однак не забуває артистка й про фізичні навантаження. Навіть попри відпочинок Камінська займається спортом просто на балконі свого номера. Зірка показала, як качала прес та сідниці.
І, варто зазначити, завзятість знаменитості дає свої плоди. На одній зі сторіз Слава поділилася фото, де постає у смарагдовому бікіні, яке ідеально підкреслило струнку фігуру співачки. Хтось з фанів навіть помітив, що Слава ще більше схудла.
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