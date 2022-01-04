Слава Камінська у смарагдовому бікіні похизувалася схудлою фігурою

Артистка має чудовий вигляд.

Українська співачка Слава Камінська наразі перебуває у Туреччині, де суміщає корисне з приємним.

Виконавиця не лише потішила фанів виступом в Анталії, а й дозволила собі трохи відпочити. Як розповіла Слава у сторіз своєї сторінки в Instagram, вона відвідує спа, насолоджується місцевою кухнею та краєвидами.

Однак не забуває артистка й про фізичні навантаження. Навіть попри відпочинок Камінська займається спортом просто на балконі свого номера. Зірка показала, як качала прес та сідниці.

instagram.com/babaslavka

І, варто зазначити, завзятість знаменитості дає свої плоди. На одній зі сторіз Слава поділилася фото, де постає у смарагдовому бікіні, яке ідеально підкреслило струнку фігуру співачки. Хтось з фанів навіть помітив, що Слава ще більше схудла.

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