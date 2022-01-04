Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 січня

Найбільше хворих додалося у Києві - 364.
В Україні станом на ранок вівторка, 3 січня, зафіксовано 1 746 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 135 людей. Одужало 3 629пацієнтів. За добу вакциновано 36 289 українці.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 364;
- Вінницька область – 64;
- Волинська область – 26;
- Дніпропетровська область – 108;
- Донецька область – 124;
- Житомирська область – 17;
- Закарпатська область – 51;
- Запорізька область – 17;
- Івано-Франківська область – 34;
- Київська область – 108;
- Кіровоградська область – 43;
- Луганська область – 28;
- Львівська область – 85;
- Миколаївська область – 20;
- Одеська область – 83;
- Полтавська область – 129;
- Рівненська область – 33;
- Сумська область – 37;
- Тернопільська область – 46;
- Харківська область – 141;
- Херсонська область – 16;
- Хмельницька область – 8;
- Черкаська область – 85;
- Чернівецька область – 61;
- Чернігівська область – 18.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 678 088 осіб;
- одужало – 3 483 354 особи;
- летальних випадків – 96 436.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 січня 2022 року було зафіксовано 1 804 випадків коронавірусу, впродовж доби від COVID-19 померло 114 осіб, 2 537 пацієнтів одужали, госпіталізлвано 1 168 осіб.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.