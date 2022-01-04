Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 січня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 січня

Найбільше хворих додалося у Києві - 364.

В Україні станом на ранок вівторка, 3 січня, зафіксовано 1 746 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 135 людей. Одужало 3 629пацієнтів. За добу вакциновано 36 289 українці.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 364;

Вінницька область – 64;

Волинська область – 26;

Дніпропетровська область – 108;

Донецька область – 124;

Житомирська область – 17;

Закарпатська область – 51;

Запорізька область – 17;

Івано-Франківська область – 34;

Київська область – 108;

Кіровоградська область – 43;

Луганська область – 28;

Львівська область – 85;

Миколаївська область – 20;

Одеська область – 83;

Полтавська область – 129;

Рівненська область – 33;

Сумська область – 37;

Тернопільська область – 46;

Харківська область – 141;

Херсонська область – 16;

Хмельницька область – 8;

Черкаська область – 85;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 18.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 678 088 осіб;

одужало – 3 483 354 особи;

летальних випадків – 96 436.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 січня 2022 року було зафіксовано 1 804 випадків коронавірусу, впродовж доби від COVID-19 померло 114 осіб, 2 537 пацієнтів одужали, госпіталізлвано 1 168 осіб.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.