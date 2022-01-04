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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 січня

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 4 січня

Associated Press

Найбільше хворих додалося у Києві - 364.

В Україні станом на ранок вівторка, 3 січня, зафіксовано 1 746 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 135 людей. Одужало 3 629пацієнтів. За добу вакциновано 36 289 українці.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 364;
  • Вінницька область – 64;
  • Волинська область – 26;
  • Дніпропетровська область – 108;
  • Донецька область – 124; 
  • Житомирська область – 17;
  • Закарпатська область – 51;
  • Запорізька область – 17;
  • Івано-Франківська область – 34;
  • Київська область – 108;
  • Кіровоградська область – 43;
  • Луганська область – 28;
  • Львівська область – 85;
  • Миколаївська область – 20;
  • Одеська область – 83;
  • Полтавська область – 129;
  • Рівненська область – 33;
  • Сумська область – 37;
  • Тернопільська область – 46;
  • Харківська область – 141;
  • Херсонська область – 16;
  • Хмельницька область – 8;
  • Черкаська область – 85;
  • Чернівецька область – 61;
  • Чернігівська область – 18.

За весь час пандемії в Україні:

  •  захворіло – 3 678 088 осіб;
  •  одужало –  3 483 354 особи;
  •  летальних випадків – 96 436.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 3 січня 2022 року було зафіксовано 1 804 випадків коронавірусу, впродовж доби від COVID-19 померло 114 осіб, 2 537 пацієнтів одужали, госпіталізлвано 1 168 осіб.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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