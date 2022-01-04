В Україні попередили про погіршення погоди: коли та де прогнозується

В Україні попередили про погіршення погоди: коли та де прогнозується

У західних регіонах країни очікуються дощі та місцями — мокрий сніг.

В Україні синоптики попередили про погіршення кліматичних умов. Очікуються пориви сильного вітру.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

4 січня у західних та східних областях прогнозуються пориви вітру до 20, а в Карпатах — до 28 метрів на секунду.

Зазначимо, що 4 січня у Карпатах, а також у західних регіонах країни очікуються дощі та місцями — мокрий сніг.

“Температура вночі 0—5 градусів тепла, на північному сході та в Карпатах 1—6 градусів морозу. Вдень 3—8 тепла, на півдні Одещини до 11”, — розповіли в пресслужбі “Укргідрометцентру”.

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