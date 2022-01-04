Четверо осіб загинули в Афганістані під сніговою лавиною

Причина - сильні опади.
На північному сході Афганістану зійшла лавина: є загиблі.
Про це повідомляє Radio Azadi.
Як повідомив керівник Управління стихійним лихом провінції Дайкунді Асадулла Сарварі, лавина зійшла на село Харзар у повіті Кіті після сильного снігопаду. Загинуло щонайменше четверо осіб.
Крім того, через інтенсивний снігопад закриті дороги в багатьох повітах провінції.
Як повідомлялося, у кількох американських штатах вирувала снігова негода: зокрема, опади накрили Вашингтон, Меріленд та Вірджинію. Шторм призвів понад 850 тис. відключень енергопостачання. Без електрики залишалося близько 500 тис. домів. Негода стала причиною загибелі двох дітей.
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