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Четверо осіб загинули в Афганістані під сніговою лавиною

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Четверо осіб загинули в Афганістані під сніговою лавиною

фото / Національний природний парк "Синевир"

Причина - сильні опади.

На північному сході Афганістану зійшла лавина: є загиблі. 

Про це повідомляє Radio Azadi.

Як повідомив керівник Управління стихійним лихом провінції Дайкунді Асадулла Сарварі, лавина зійшла на село Харзар у повіті Кіті після сильного снігопаду. Загинуло щонайменше четверо осіб. 

Крім того, через інтенсивний снігопад закриті дороги в багатьох повітах провінції.

Як повідомлялося, у кількох американських штатах вирувала снігова негода: зокрема, опади накрили Вашингтон, Меріленд та Вірджинію. Шторм призвів понад 850 тис. відключень енергопостачання. Без електрики залишалося близько 500 тис. домів.  Негода стала причиною загибелі двох дітей.

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