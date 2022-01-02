Різдвяний короп: традиційний рецепт

Готуючись до Різдва, ми особливо ретельно продумуємо меню, тому що в Святвечір на столі має бути 12 страв, і всі вони мають бути пісними.
Це 7 січня святковий стіл прикрасить різдвяний гусак або індичка, запечена цілком, але 6 січня лише борщ із грибами, тушкована капуста, пісні голубці, вареники з картоплею.
Однак, незважаючи на піст, у Святвечір можна подавати рибу. І нехай це буде різдвяний короп, який стане окрасою вашого столу.
Інгредієнти:
- 1 короп
- 200 г печериць
- 1 цибулина
- 1 лимон
- 2-3 столові ложки майонезу
- олія
- спеції для риби
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Карпа очистити від луски, випатрати, видалити зябра, промити тушку холодною водою і ретельно обсушити.
Підготовлену рибу збризкати соком половини лимона, натерти зовні і зсередини сіллю, чорним меленим перцем і спеціями і залишити на 15-20 хвилин, після чого обмазати майонезом і залишити маринуватися ще на 30 хвилин.
Подрібнену цибулину обсмажити в олії до прозорого стану, додати нарізані невеликими шматочками печериці, посолити, поперчити і смажити ще 7-10 хвилин.
Карпа нафарширувати обсмаженими грибами, укласти в змащену олією форму, зверху на тушці зробити надрізи, вставити в них скибочки лимона і запікати за 180°С 40-45 хвилин, періодично поливаючи соком, що виділився.
На замітку
Рибу для Різдва вибирайте більшого розміру, вагою 1-1,5 кг. Це може бути звичайний або дзеркальний короп.
За бажання за 15 хвилин до готовності притрусіть коропа тертим сиром і відправте до духовки допікатися.
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