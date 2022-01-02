Обвели навколо пальця: шоу "Сімейство Кардашян" повертається на екрани

Закриття знаменитого реаліті-шоу було лише черговим піарходом.

2021 року члени сім'ї Кардашян-Дженнер оголосили, що реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", яке розповідає про їхнє життя, закривається після 14 років в ефірі. Прем'єра останнього, 21 сезону, відбудеться влітку 2021 року, а самі зірки з сумом та сльозами розповідали, що хочуть присвятити час сім'ї, бізнесу та розпочати нове життя.

Але як з'ясувалося, нове життя сестри Кортні, Кім, Глоя, Кендалл, Кайлі та їхня мама Кріс просто вирішили розпочати на новій платформі. Тепер відомі американки з'являться на стрімінгових сервісах Hulu та Disney Plus. Нове реаліті називатиметься просто "Кардашяни" і судячи з нового тизера, в ньому зніматимуться всі сестри, хоча раніше Кортні заявляла, що не має наміру більше зніматися, і навіть розповідала про це в інтерв'ю для Vogue.

У тизері дівчата та їхня мама привітали глядачів із новим роком, а на екрані з'явився напис: "Коли зворотний відлік до нового року закінчиться, почнеться зворотний відлік до нового шоу".

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