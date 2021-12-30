Підсумки 2021 року: події, які змінили світ

Цей рік був сповнений подіями, і хорошими, і не найприємнішими — підбиваємо підсумки 2021-го.

У США Байден став президентом, у Німеччині новим канцлером замість Меркель обрано Олафа Шольца, у Великій Британії помер принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети ІІ, у Афганістані владу захопив "Талібан", у Мінську примусово посадили літак на борту з опозиційним блогером Романом Протасевичем, якого у підсумку заарештували — ось чим запам'ятається 2021-й. А ще цей рік став початоком ери космічного туризму.

ТСН.ua згадує найголовніші світові події року, що минає.

Січень

1 січня — Brexit закінчився: Велика Британія офіційно вийшла зі складу ЄС.

Для Європи 2021 рік став знаковим, оскільки Brexit закінчився і Велика Британія 1 січня офіційно вийшла зі складу Євросоюзу після 47 років членства. Процес виходу тривав 4,5 року після референдуму, на якому більшість британців були "за" вихід з ЄС.

Associated Press

Варто зазначити, що Британія припинила бути членом ЄС ще від 31 січня 2020 року, але протягом перехідного періоду залишалася у єдиному ринку і на неї продовжували тимчасово поширюватися правила ЄС. За цей час лідери мали домовитися про нові умови своїх відносин. Лише 24 грудня 2020 року Британія і ЄС таки узгодили, як співіснуватимуть після Brexit. Палата громад парламенту Британії 30 грудня схвалила торгову угоду з Європейським союзом. Умови угоди набули чинності від 1 січня 2021 року.

6 січня — штурм Капітолія.

6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного на той момент президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолія, щоб висловити йому підтримку, і розпочали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

Внаслідок штурму загинули п'ятеро людей, зокрема поліцейський, понад 550 учасників заворушень були заарештовані.

У заклику до заколоту проти уряду звинуватили Трампа. 13 січня Палата представників підтримала рішення про імпічмент. Однак під час фінального голосування в американському Сенаті необхідних двох третин голосів сенаторів не набрала, тому імпічменту Трампу оголошено не було.

Новини світу: Полу Ходжкінсу з Флориди оголосили вирок за штурм Капітолія 6 січня

17 січня — затримання російського опозиціонера Олексія Навального.

17 січня Олексій Навальний повернувся до Росії з Берліна, де лікувався після отруєння "Новачком". Його літак, який повинен був прибути до "Внуково", перенаправили до аеропорту "Шереметьєво". Там його затримали.

Судове засідання у справі Навального відбулося вже наступного дня — 18 січня. Від того дня його взяли під арештом. Суд Москви ув'язнив Навального на 3,5 року. Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги в багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі чоловік.

Термін покарання Навального минає восени 2023 року, але проти опозиціонера у РФ порушили ще декілька кримінальних справ, які можуть продовжити його перебування в неволі. Наразі він перебуває за ґратами в колонії суворого режиму №2 міста Покров Володимирської області РФ. Команда Навального заявила, що виправна колонія №2 — це одна з найбільш режимних зон, так звана "червона".

20 січня — Джо Байден стає президентом США.

Джо Байден став 46 президентом Сполучених Штатів Америки. Урочиста церемонія інавгурації відбулась 20 січня в Капітолії. Потому Байден вирушив у Білий дім і вже там оголосив про початок масштабних перетворень у країні.

"Сьогодні, у цей січневий день, я всією душею хочу об'єднати Америку, наш народ, нашу націю. І я прошу кожного американця долучитися до мене у боротьбі з нашими ворогами: люттю, обуренням і ненавистю, екстремізмом, беззаконням, насиллям, хворобою, безробіттям і безнадією", — виголосив новий президент США.

Лютий

Американський марсохід Perseverance ("Наполегливість") подолав близько 500 мільйонів кілометрів і успішно приземлився на Червону планету. Працівники командного центру NASA і ровер "Наполегливість" пережили так звані "сім хвилин жаху". Саме стільки тривала посадка апарата.

Посадку здійснили поблизу кратера кратера Єзеро (Джезеро), де, ймовірно, є висохла річкова дельта й дно озера. Роботу доручено зібрати геологічну інформацію, зразки гірських порід і ґрунту, а також ознаки мікробного життя на Червоній планеті.

Апарат Perseverance, оснащений науковими інструментами, камерами для знімання і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономної навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості.

У NASA заявляють, що місія Perseverance є вирішальним і поворотним моментом в дослідженні Червоної планети. Марсохід доставить на Землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій.

Новини світу: космічний апарат "Perseverance" надіслав перше відео з Марса

Березень

23 березня — Ever Given блокує Суецький канал.

23 березня величезний контейнеровоз Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі, який з'єднує Середземне і Червоне моря, перекривши рух понад 230 суден. Він 400 метрів завдовжки, 60 метрів завширшки та розрахований на 200 тисяч тонн вантажу. Через це з обох боків Суецького каналу, через який проходить близько 12% всіх глобальних поставок товарів, вже утворилися затори з інших суден. Основними причинами інциденту на воді тоді назвали людську помилку або технічну несправність.

Через затори в Суецькому каналі світова торгівля зазнавала збитків у розмірі 400 млн доларів кожну годину.

Прибрати гіганта змогли лише після 106 днів простою.

Associated Press

Квітень

9 квітня — помер принц Філіп, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.

За два місяці до свого 100-річного ювілею, 9 квітня 2021 року, пішов із життя чоловік королеви Єлизавети II — герцог Единбурзький, принц Філіп.

"З глибоким сумом Її Величність Королева оголосила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці в Віндзорському замку. Королівська сім'я приєднується до людей з усього світу, оплакуючи його втрату", — сумною новиною члени королівської сім'ї поділилися через соцмережі.

Герцог Единбурзький прожив довге і цікаве життя. Він не був у тіні своєї дружини королеви, як багато хто думає. Навпаки, завжди був їй опорою і підтримкою. Він був першим королівським чоловіком, присутнім на пологах у своєї дружини, коли Єлизавета II народжувала свою четверту дитину. У шлюбі у пари, нагадаємо, народилося четверо дітей.

Новини світу: у віці 99 років помер принц Філіп

У грудні 2016-го принц Філіп побив рекорд довголіття серед чоловіків, що походять від королеви Вікторії. До цього рекорд належав Карлу Юхану Бернадот (він помер 5 травня 2012 року в віці 95 років 6 місяців і 5 днів).

10 червня 2021-го йому виповнилося б 100 років. З цього приводу планувалися масштабні святкування.

Поховали принца Філіпа у каплиці Святого Георгія. Однак це тимчасово - за протоколом, після смерті Єлизавети ІІ його перепоховають поруч із дружиною в меморіальній каплиці Георга VI.

Травень

6 травня — загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

На початку травня спалахнула нова арабсько-ізраїльська війна. Ізраїль був атакований шквалом ракет із Сектора Гази. Відповідь не забарилася. Внаслідок ракетних обстрілів і авіаударів загинуло 213 палестинців та 11 мешканців Ізраїлю. Більшість загиблих — у Секторі Гази.

Associated Press

Нова війна на Близькому Сході спалахнула через квартирне питання. І геть не в Секторі Гази. В Єрусалимі кілька арабських сімей відмовилися виїжджати з будівель, які придбали єврейські родини. Після довгих років юридичної тяганини Верховний суд ухвалив рішення їх виселити.

"ХАМАС" оголосив ультиматум Ізраїлю — негайно відвести поліцію з арабського кварталу. Ізраїль із терористами не розмовляє, тож бойовики "ХАМАС", про яких майже забули під час пандемії, випускають першу ракету.

"Люди, які чинять жорстокі дії, налаштовані розірвати ту матерію життя, якою ми за ці роки зуміли поєднати арабів та євреїв. Кожен має засудити насильство арабів проти євреїв, так само, як і євреїв проти арабів", — наголосив прем’єр-міністр Ізраїлю Бін’ямін Нетан’ягу.

О другій ночі (за місцевим та київським часом) 21 травня між Ізраїлем та "ХАМАСом" почалося перемир’я.

22 травня — італійський гурт Maneskin стає переможцем "Євробачення".

На 65-му конкурсі "Євробачення", який цьогоріч відбувся у Нідерландах (ротердам), перемогу здобула Італія. Перше місце посів рок-гурт Måneskin з піснею Zitti E Buoni, набравши 524 бали – 206 від журі та 318 від глядачів.

До складу входять вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі та барабанник Ітан Торчіо. Вони познайомилися ще в школі. Втім, популярність прийшла після участі в італійському шоу X Factor 2017 року, де музиканти посіли друге місце.

Гурт Måneskin створили 2016 року в Римі. Його назва походить від датського слова, що в перекладі означає "місячне світло". Назва була обрана незадовго до реєстрації на місцевому музичному конкурсі для початківців груп. Учасники попросили колегу, яка наполовину датчанка, назвати декілька цікавих данських слів.

Український гурт Go_А на конкурсі посів 5-те місце. За підсумками глядацького голосування гурт посів 2-ге місце (267 балів), а голосування національних журі дало йому 9-те місце (97 балів).

Maneskin / Associated Press

23 травня — у Мінську примусово саджають літак авіакомпанії Ryanair.

23 травня пасажирський рейс, який летів з Афін до Вільнюса, змусили сісти у Мінську – тоді затримали білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича та його подругу росіянку Софію Сапегу.

Роман Протасевич — активний учасник акцій проти Лукашенка. Режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать. Наразі він перебуває під домашнім арештом в будинку за Мінськом зі своєю дівчиною.

Такі дії режиму Лукашенка засудили усі цивілізовані країни світу, США та ЄС ввели проти Мінська санкції і закрили небо. Припинила авіасполучення з Білоруссю і Україна.

Олександр Лукашенко проти цивілізованого світу: дві версії посадки літака Ryanair

Червень

9 червня — Сальвадор стає першою у світі країною, що визнала біткоїн офіційним платіжним засобом.

Найвідоміша з криптовалют стала платіжним засобом у Сальвадорі нарівні з доларом США. 9 червня стало відомо, що перша держава в світі офіційно визнала біткоїн платіжним засобом. Відповідне рішення ухвалив парламент Сальвадору.

10 червня — Ізраїль першим у світі повністю заборонив торгівлю натуральним хутром.

Ізраїль став першою в світі країною, яка заборонила торгівлю натуральним хутром.

"Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і заподіює невимовну жорстокість і страждання. Використання шкіри та хутра дикої природи в модній індустрії аморально і, звичайно ж, зайве. Шуби з хутра тварин не можуть виправдати індустрію жорстоких вбивств", — заявила міністерка охорони довкілля Гіла Гамліель.

Відповідний закон набув чинності через пів року. Неурядова організація із захисту прав тварин Animals Now привітала рішення Ізраїлю.

Липень

У липні Європу накрив потужний циклон "Бернд", який за різними даними забрав щонайменше 180 життів. Найбільше постраждала від повеней Німеччина. Через циклон "Бернд" Європу накрили потужні зливи, внаслідок яких річки Західної Німеччини вийшли з берегів і затопили населені пункти одразу в декількох регіонах. Від великої води також постраждали Австрія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. Потужні зливи наробили шкоди у Чехії та Польщі. Негода дісталася також до Італії — над Сицилією пронісся буревій.

Associated Press

Циклон "Бернд" та його наслідки стали найдорожчою природною катастрофою у Німеччині у цьому тисячолітті. За оцінками німецьких страхових компаній, збитки внаслідок природної катастрофи можуть становити до 5,5 мільярда євро.

11 липня — Італія стає переможцем чемпіонату Європи з футболу 2020.

Від 11 червня до 11 липня 2021 року відбувся перенесений Чемпіонат Європи з футболу-2020.

Спочатку Чемпіонат Європи з футболу 2020 повинні були прийняти 12 різних міст Європи — на честь 60-річчя УЄФА. Однак масштаби грандіозного турніру довелося скоротити в зв'язку з коронавірусною ситуацією в Європі.

Турнір відбувся в 11 різних містах 11 країн Європи. Португалія захищала свій титул, але поступилася в 1/8 фіналу збірній Бельгії. Уперше в історії турніру застосовується система VAR.

У фіналі, що відбувся 11 липня 2021 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, який приймав його вдруге після Євро-1996, перемогу здобула збірна Італії над збірною Англії в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:2, основний та додатковий час завершився внічию 1:1.

Associated Press

Липень — мільярдери Річард Бренсон та Джефф Безос влаштовують "перегони" суборбітальних польотів.

Початок ери космічного туризму. Британський 70-річний мільярдер та засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон 11 липня здійснив перший туристичний політ у космос, випередивши засновника онлайн-гіганта Amazon та космічної компанії Blue Origin Джеффа Безоса. Політ тривав приблизно годину.

Бренсон вирушив у космос на ракетоплані Unity, який його компанія Virgin Galactic розробляла в США протягом останніх двох десятиліть.

Разом із бізнесменом полетіли головна інструкторка астронавтів Бет Мозес, головний інженер Колін Беннетт та віцепрезидентка з державних справ та досліджень Сіріша Банлда. Керували літаком пілоти Дейв Маккей та Майкл Масуччі. Вартість квитка за космічний політ на ракетоплані Virgin Galactic становила близько 250 тисяч доларів (180 тисяч фунтів стерлінгів).

Новини світу: британський мільярдер Бренсон розпочав "еру космічного туризму"

У компанії Blue Origin Джеффа Безоса заявили, що політ британського бізнесмена не можна вважати "космічним", оскільки корабель Unity не долає так звану лінію Кармана, розташовану на висоті близько 100 кілометрів, яку умовно вважають кордоном з космосом.

А вже 20 липня засновник Amazon Джефф Безос сам здійснив перший для своєї космічної компанії Blue Origin суборбітальний політ, що тривав 10 хвилин 22 секунди. 18-метрова повністю автоматизована ракета New Shepard, що не потребувала управління з боку екіпажу, піднялась на висоту у понад 100 кілометрів від поверхні Землі. Після того капсула із екіпажем відокремилась від ракети, екіпаж відчув невагомість протягом кількох хвилин.

На борту капсули були також наймолодша й найстаріша людини в історії космічних польотів — 18-річний студент Олівер Деймен й 82-річна авіаторка Воллі Фанк. Третій член команди — брат Джеффа Марк Безос.

Новини світу: найбагатший чоловік планети Джефф Безос успішно злітав у космос на ракеті

23 липня — стартують Літні Олімпійські ігри в Токіо, перенесені через пандемію COVID-19.

XXXII літні Олімпійські ігри повинні були відбутися в Токіо 2020 року, але були перенесені на рік через пандемію COVID-19. Це, до речі, вперше в історії, коли Олімпіаду перенесли, а не скасували. І вперше в історії Олімпійські ігри, як і чемпіонат Європи з футболу, відбулися у непарний рік.

Переможцем загальнокомандного медального заліку Олімпіади-2020 стала збірна Сполучених Штатів, яка завоювала 113 медалей.

Китай з 88 медалями, серед яких 38 золотих, посів друге місце в командному заліку за підсумками Олімпіади-2020. Третє місце дісталося господарям Олімпійських ігор — спортсмени з Японії завоювали 58 медалей.

Associated Press

Збірна України з 19 завойованими медалями посіла 44 місце в командному рейтингу за підсумками Олімпійських ігор 2020 в Токіо. Всього на Олімпіаді медалі отримували представники 86 країн.

Варто відзначити, що збірна США перемагає у медальному заліку на третіх Олімпійських іграх поспіль.

Що стосується найуспішніших атлетів, то найбільше нагород у Токіо завоювали плавці – американець Кайлеб Дрессел (5 золотих) і австралійка Емма Маккеон (4 золота й 3 бронзи). Крім них, багато говорили ще про одного спортсмена. Ігри в Японії – перші, в яких взяв участь трансгендер, штангістка Лорел Габбард з Нової Зеландії.

Серпень

14 серпня — потужний землетрус на Гаїті.

Землетрус силою 7,2 бала стався о 8:30 ранку в суботу, 14 серпня, на глибині близько 10 кілометрів з епіцентром приблизно в 12 кілометрах на північний схід від Сен-Луї-дю-Сюду в південно-західній частині країни.

Він пошкодив або зруйнував щонайменше 75 тисяч домівок, внаслідок чого постраждали близько 135 тисяч сімей

Жертвами стали понад 2 тисячі людей, а число постраждалих перевалило за 12,2 тисячі.

Associated Press

У серпні "Талібан" захопив владу в Афганістані.

15 серпня бойовики "Талібану" захопили столицю Афганістану - Кабул. 26 серпня у аеропорту Кабула стався теракт, який забрав понад 200 життів, серед них 13 — американські військові. 30 серпня після 20 років присутності американські військові остаточно залишають Афганістан.

Associated Press

Військова місія в Афганістані стала найтривалішою в історії США. Вона тривала 20 років. За цей час в Афганістані загинули 2461 американський солдат і цивільний. Ще понад 20 тисяч громадян США отримали поранення.

США завершили воєнну операцію в Афганістані

Вересень

6 вересня — помирає легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо.

На початку вересня не стало легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо. Йому було 88 років. 20 років тому знаменитість переніс інсульт, а за сім років повернувся на знімальний майданчик. Про завершення кар'єри артист оголосив лише у 82 роки. 10 вересня із Бельмондо попрощалися у Парижі. Після церемонії його мали кремувати.

Найбільшу славу йому принесла роль аморального прихильника Гамфрі Богарта в маніфесті французької "нової хвилі" — картині "На останньому диханні", яка вийшла на екрани 1960-го року.

Жан-Поль Бельмондо позирует фотографу в Ла Напуль, недалеко от Канн, Франция, 6 мая 1964 года / Associated Press

16 вересня – SpaceX запускає Inspiration4 - першу космічну місію із повністю цивільним екіпажем.

У ніч проти 16 вересня о 3:02 за київським часом відбувся запуск на навколоземну орбіту першого цивільного екіпажу, який здійснила компанія Ілона Маска SpaceX. Для компанії це перша місія на орбіту Землі, екіпаж якої складається винятково з цивільних пасажирів, а не професійних астронавтів. Корабель Crew Dragon вивели на орбіту за допомогою багаторазової ракети Falcon 9. Серед членів екіпажу:

Джаред Айзекман — засновник і керівник компанії Shift4 Payments, що працює в сфері електронної торгівлі. Саме він очолив екіпаж з новачків в польоті. До того ж мільярдер повністю оплатив політ. Сіан Проктор — педагогиня, пілотеса місії; Гейлі Арсено — помічниця лікаря з дитячого дослідницького госпіталю, була бортовим лікарем; Крістофер Семброскі — співробітник авіакосмічної промисловості та ветеран Військово-повітряних сил США, який був бортовим інженером.

Політ на орбіту був задуманий Айзекманом заради благодійної акції. Мільярдер хотів привернути увагу до одного з напрямків благодійної діяльності — дослідницької дитячої лікарні імені Святого Юди, яка є провідним дитячим онкологічним центром у країні. Він особисто пообіцяв передати інституту 100 мільйонів доларів.

Політ SpaceX став історичним, адже ще жоден цивільний екіпаж не відправляли на навколоземну орбіту. Космічні туристи повернулися на землю 19 вересня, пробувши на орбіті три дні.

"Crew Dragon" успішно запустили до Міжнародної космічної станції

Вулкан прокинувся на іспанському острові 19 вересня і був активним аж 85 днів. Влада підвищила рівень загрози до помаранчевого та почала евакуацію людей.

Загалом ріки розпеченої лави випалили майже 800 гектарів землі — переважно це фермерські угіддя. Особливо постраждали бананові та авокадові плантації. Раніше подібне відбувалося 1971 року.

Фото: esa.int

Жовтень

4 жовтня — масштабний збій у соцмережах та месенджерах.

4 жовтня у світі стався масштабний збій у роботі популярних інтернет-ресурсів. Найбільш серйозні проблеми виникли на платформі Facebook. Також йшлося про сервіси WhatsApp, Messenger та Instagram.

Збій тривав близько шести-семи годин. Це найтриваліший період простою для Facebook від 2008 року, коли через помилку соцмережу відключили приблизно на день, через що постраждали близько 80 мільйонів користувачів.

Причиною збою в роботі соціальної мережі Facebook стало невдале внесення змін до конфігурації.

Новини світу: збій соцмереж – статки Цукерберга зменшились на майже 7 мільярдів доларів

21 жовтня — вбивство операторки Галини Гатчинс на знімальному майданчику фільму "Іржа".

В американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня в результаті інциденту зі стріляниною під час знімання фільму в жанрі вестерн "Іржа" з Алеком Болдвіном у Санта-Фі загинула українська операторка Галина Гатчинс. Актор вистрілив із пістолета, який мав бути заряджений холостими патронами. Гатчінс зазнала тяжкого поранення і її гелікоптером доставили до лікарні в Альбукерці. Втім, жінка померла.

В інциденті також постраждав режисер Джоел Соуза, який перебував за спиною українки. Його госпіталізували з пораненням у плече, проте невдовзі виписали з лікарні.

Associated Press

31 жовтня — кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 5 млн людей.

Листопад

8 листопада — загострення штучної "кризи мігрантів", яку влаштував режим Лукашенка.

На початку листопада Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

Associated Press

24 листопада — NASA запускає місію DART — першу спробу "збити" курс астероїда, аби навчитися захищати Землю.

NASA та SpaceX запустили спеціальний космічний корабель, який має зіштовхнутись з небесним тілом і теоретично змінити його траєкторію руху.

Корабель вилетів з авіабази Ванденберг в Каліфорнії. Він має подолати понад 10 мільйонів кілометрів і орієнтовно наприкінці вересня наступного року на швидкості 24 тисячі кілометрів за годину врізатися в астероїд "Діморфос".

Конкретно цей астероїд жодним чином не загрожує Землі, а був обраний ціллю NASA, бо його добре видно з наземних телескопів і за зіткненням буде зручно спостерігати. Воно повинно не зруйнувати астероїд, але змінити його орбіту. Вартість місії понад 330 мільйонів доларів. Згідно з комп’ютерними розрахунками, у найближчі століття зіткнення з астероїдом нашій планеті не загрожує, втім астрономи кажуть, мінімальні шанси на це завжди залишаються.

Новини світу: NASA та SpaceX запустили космічний корабель, щоб той зіткнувся з астероїдом

Грудень

2 грудня — Ангела Меркель офіційно залишає посаду канцлерки Німеччини.

2 грудня у Берліні відбулася урочиста церемонія, присвячена прощанню Ангели Меркель з посадою канцлера Німеччини.

Традиційний військовий церемоніальний акт називається "Der Große Zapfenstreich". Його проводять на честь вищих посадових осіб держави, а також генералів армії, що йдуть у відставку. Церемонія вважається найвищою даниною поваги, яку збройні сили Німеччини можуть віддати цивільній особі. Військові пройшли маршем із запаленими смолоскипами.

У своїй промові Меркель подякувала медикам, які борються з пандемією, побажала успіху своєму наступникові Олафу Шольцу і майбутньому урядові.

Прощання з Меркель: канцлерку військовою церемонією із маршем та смолоскипами проводили на пенсію

8 грудня — новим канцлером Німеччини стає Олаф Шольц.

Депутати Бундестагу обрали нового канцлера: Ангелу Меркель замінив на посаді соціал-демократ, ексміністр фінансів Олаф Шольц. Він отримав абсолютну більшість у 395 голосів від депутатів.

Крім того, під час засідання парламенту депутати обрали новий уряд. У ньому 16 міністрів.

Новий уряд замінив кабінет Ангели Меркель, партія "Християнсько-Демократичний союз" якої чотири рази перемагала у виборах. Меркель перебувала у кріслі 16 років. До слова, у другій половині дня колишня канцлерка передасть канцелярію новому очільнику.

Associated Press

12 грудня — Міс Всесвіт 2021 стає представниця Індії Харнааз Сандху.

В Ізраїлі, у місті Ейлат, відбувся 70-й міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт". За перше місце цього року змагалися претендентки із 80 країн світу, але перемогла 21-річна модель Гарнааз Сандху з Індії. Діамантову корону фіналістці одягла переможниця минулого року — мексиканка Андреа Меза.

Новини світу: в Ізраїлі оголосили переможницю конкурсу "Міс Всесвіт"

Друге місце у конкурсі посіла Лалела Мсване з ПАР, а третє – Надіа Ферейра з Парагваю.

Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" 2021 року представляла 27-річна Ганна Неплях із Дніпра. Українка не увійшла до топ-16.