Пілотів у Мінську змушували сказати на камери, що літак посадили добровільно — директор Ryanair

Пілотів змушували розвернути борт до Мінська, погрожуючи тим,що як тільки літак перетне кордон з Литвою, то одразу зірветься.

До пілотів Ryanair після примусової посадки у Мінську зайшли невідомі особи і вимагали сказати на камеру, що літак посадили добровільно. Проте екіпаж відмовився сказати це.

Про це розповів генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє The Irish Times.

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За його словами, пілотів змушували розвернути борт до Мінська, погрожуючи тим,що як тільки літак перетне кордон з Литвою, то одразу зірветься.

Директор компанії розповів, що пілоти просили Мінськ надати зв'язок з центром управління Ryanair в Варшаві, але їм сказали, що Ryanair не відповідали на телефонні дзвінки, що було "абсолютною неправдою".

"Капітану не було прямо наказано це робити (зробити посадку у Мінську — ред.), але у нього не залишилося жодної альтернативи", — зазначив Майкл О'Лірі.

Нагадаємо, 24 травня літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувача змусили сісти у Мінську. З борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу. Обидвох нині тримають у мінських в’язницях.

Пізніше саміт держав Євросоюзу ухвалив заборону білоруським авіакомпаніям здійснювати рейси до ЄС і польоти над територією Євросоюзу, а також рекомендував європейським перевізникам відмовитися від польотів в повітряному просторі цієї країни.

Своєю чергою, білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси до міст 21 країни світу, а також рейси у зворотньому напрямку.

Продовження епопеї з опозиціонером Протасевичем у Білорусі — "Секретні матеріали"

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