Пілотів у Мінську змушували сказати на камери, що літак посадили добровільно — директор Ryanair

Пілотів змушували розвернути борт до Мінська, погрожуючи тим,що як тільки літак перетне кордон з Литвою, то одразу зірветься.
До пілотів Ryanair після примусової посадки у Мінську зайшли невідомі особи і вимагали сказати на камеру, що літак посадили добровільно. Проте екіпаж відмовився сказати це.
Про це розповів генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє The Irish Times.
За його словами, пілотів змушували розвернути борт до Мінська, погрожуючи тим,що як тільки літак перетне кордон з Литвою, то одразу зірветься.
Директор компанії розповів, що пілоти просили Мінськ надати зв'язок з центром управління Ryanair в Варшаві, але їм сказали, що Ryanair не відповідали на телефонні дзвінки, що було "абсолютною неправдою".
"Капітану не було прямо наказано це робити (зробити посадку у Мінську — ред.), але у нього не залишилося жодної альтернативи", — зазначив Майкл О'Лірі.
Нагадаємо, 24 травня літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, за допомогою винищувача змусили сісти у Мінську. З борту зняли опозиційного журналіста Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу. Обидвох нині тримають у мінських в’язницях.
Пізніше саміт держав Євросоюзу ухвалив заборону білоруським авіакомпаніям здійснювати рейси до ЄС і польоти над територією Євросоюзу, а також рекомендував європейським перевізникам відмовитися від польотів в повітряному просторі цієї країни.
Своєю чергою, білоруська авіакомпанія "Белавіа" скасувала рейси до міст 21 країни світу, а також рейси у зворотньому напрямку.