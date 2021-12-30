Итоги 2021 года: события, изменившие мир

Этот год был полон событиями, и хорошими, и не самыми приятными – подводим итоги 2021-го.

В США Байден стал президентом, в Германии новым канцлером вместо Меркеля избран Олаф Шольцац, в Великобритании умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II, в Афганистане власть захватил "Талибан", в Минске принудительно посадили самолет на борту с оппозиционным блогером Романом Пртасевичем, которого в итоге арестовали – вот чем запомнится 2021-й. А еще нынешний год стал началом эры космического туризма.

ТСН.ua вспоминает самые главные мировые события уходящего года.

Январь

1 января – Brexit закончился: Великобритания официально вышла из состава ЕС.

Для Европы 2021 стал знаковым, поскольку Brexit закончился и Великобритания 1 января официально вышла из состава Евросоюза после 47 лет членства. Процесс выхода длился 4,5 года после референдума, на котором большинство британцев было "за" выход из ЕС.

Associated Press

Следует отметить, что Британия перестала быть членом ЕС еще с 31 января 2020 года, но в течение переходного периода оставалась в едином рынке и на нее продолжали временно распространяться правила ЕС. За это время лидеры должны были договориться о новых условиях своих отношений. Лишь 24 декабря 2020 года Британия и ЕС согласовали, как будут сосуществовать после Brexit. Палата общин парламента Великобритании 30 декабря одобрила торговое соглашение с Европейским союзом. Условия соглашения вступили в силу с 1 января 2021 года.

6 января – штурм Капитолия.

6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего в тот момент президента Дональда Трампа собрались возле Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и приступили к штурму здания. Конгресс временно приостановил заседание.

В результате штурма погибли пять человек, в том числе полицейский, более 550 участников беспорядков были арестованы.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об его импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третих голосов сенаторов не набрала, поэтому импичмент Трампу объявлен не был.

Новости мира: Полу Ходжкинсу из Флориды объявили приговор за штурм Капитолия 6 января

17 января – задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". Его самолет, который должен был прибыть во "Внуково", перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Там его задержали.

Судебное заседание по делу Навального состоялось уже на следующий день – 18 января. С этого дня его взяли под арест. Суд Москвы арестовал Навального на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах. В ходе акций силовики жестоко задержали тысячи человек.

Срок наказания Навального истекает осенью 2023 года, но против оппозиционера в РФ возбудили еще несколько уголовных дел, которые могут продлить его пребывание в неволе. В настоящее время он находится за решеткой в колонии строгого режима №2 города Покров Владимирской области РФ. Команда Навального заявила, что исправительная колония №2 – это одна из наиболее режимных зон, так называемая "красная".

20 января - Джо Байден становится президентом США.

Джо Байден стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Торжественная церемония инаугурации прошла 20 января в Капитолии. Потом Байден отправился в Белый дом и уже объявил о начале масштабных преобразований в стране.

"Сегодня, в этот январский день, я всей душой хочу объединить Америку, наш народ, нашу нацию. И я прошу каждого американца приобщиться ко мне в борьбе с нашими врагами: яростью, негодованием и ненавистью, экстремизмом, беззаконием, насилием, болезнью, безработицей и безнадежностью", — сказал новый президент США.

Февраль

Американский марсоход Perseverance ("Упорство") преодолел около 500 миллионов километров и успешно приземлился на Красную планету. Работники командного центра NASA, и ровер "Упорство" пережили так называемые "семь минут ужаса". Именно столько длилась посадка аппарата.

Посадку совершили возле кратера кратера Езеро (Джезеро), где, вероятно, высохшая речная дельта и дно озера. Работу поручено собрать геологическую информацию, образцы горных пород и почвы, а также признаки микробной жизни на Красной планете.

Аппарат Perseverance оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, позволяющей передвигаться по сложному рельефу местности.

В NASA заявляют, что миссия Perseverance является решающим и поворотным моментом в исследовании "Красной планеты". Марсоход доставит на Землю наиболее значимые образцы Марса для организации будущих миссий.

Новости мира: космический аппарат "Perseverance" прислал первое видео с Марса

Март

23 марта – Ever Given блокирует Суэцкий канал.

23 марта огромный контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, соединяющий Средиземное и Красное моря, перекрыв движение более 230 судов. Он 400 метров в длину, 60 метров в ширину и рассчитан на 200 тысяч тонн груза. Поэтому с обеих сторон Суэцкого канала, через который проходит около 12% всех глобальных поставок товаров, уже образовались пробки с других судов. Основными причинами инцидента на воде тогда назвали человеческую ошибку или техническую неисправность.

Из-за пробок в Суэцком канале мировая торговля терпела убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

Убрать гиганта смогли только после 106 дней простоя.

Associated Press

Апрель

9 апреля — умер принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II.

За два месяца до своего 100-летнего юбилея, 9 апреля 2021 года, ушел из жизни муж королевы Елизаветы II – герцог Эдинбургский, принц Филипп.

"С глубокой грустью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно умер сегодня утром в Виндзорском замке. Королевская семья присоединяется к людям со всего мира", — печальной новостью члены королевской семьи поделились в соцсетях.

Герцог Эдинбургский прожил долгую и интересную жизнь. Он не был в тени своей жены королевы, как многие думают. Напротив, всегда был ей опорой и поддержкой. Он был первым королевским мужем, присутствовавшим на родах у своей жены, когда Елизавета II рожала своего четвертого ребенка. В браке у пары, напомним, родилось четверо детей.

Новости мира: в возрасте 99 лет скончался принц Филипп

В декабре 2016 года принц Филипп побил рекорд долголетия среди мужчин, происходящих от королевы Виктории. До этого рекорд принадлежал Карлу Юхану Бернадоту (он умер 5 мая 2012 года в возрасте 95 лет 6 месяцев и 5 дней).

10 июня 2021 года ему исполнилось бы 100 лет. По этому поводу планировались масштабные празднества.

Похоронили принца Филиппа в часовне Святого Георгия. Однако это временно — по протоколу после смерти Елизаветы II его перезахоронят рядом с женой в мемориальной часовне Георга VI.

Май

6 мая — обострение израильско-палестинского конфликта.

В начале мая вспыхнула новая арабско-израильская война. Израиль был атакован шквалом ракет из сектора Газа. Ответ не заставил себя ждать. В результате ракетных обстрелов и авиаударов погибли 213 палестинцев и 11 жителей Израиля. Большинство погибших – в Секторе Газа.

Associated Press

Новая война на Ближнем Востоке вспыхнула из-за квартирного вопроса. И совсем не в Секторе Газа. В Иерусалиме несколько арабских семей отказались выезжать из зданий, приобретенных еврейскими семьями. После долгих лет юридической волокиты Верховный суд принял решение их выселить.

"ХАМАС" объявил ультиматум Израилю – немедленно отвести полицию из арабского квартала. Израиль с террористами не разговаривает, поэтому боевики "ХАМАС", о которых почти забыли во время пандемии, выпускают первую ракету.

"Люди, совершающие жестокие действия, настроены разорвать ту материю жизни, которой мы за эти годы сумели соединить арабов и евреев. Каждый должен осудить насилие арабов против евреев, равно как и евреев против арабов", — подчеркнул премьер-министр. Израиля Биньямин Нетаньяху.

В два часа ночи (по местному и киевскому времени) 21 мая между Израилем и "ХАМАСом" началось перемирие.

22 мая – итальянская группа Maneskin становится победителем "Евровидения".

На 65-м конкурсе "Евровидение", который состоялся в Нидерландах (ротердам), победу одержала Италия. Первое место заняла рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni, набрав 524 балла – 206 от жюри и 318 от зрителей.

В состав входят вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Они познакомились еще в школе. Впрочем, популярность пришла после участия в итальянском шоу X Factor 2017, где музыканты заняли второе место.

Группа Måneskin была создана в 2016 году в Риме. Его название происходит от датского слова, что в переводе означает "лунный свет". Название было выбрано незадолго до регистрации на местном музыкальном конкурсе для начинающих групп. Участники попросили коллегу, наполовину датчанку, назвать несколько интересных датских слов.

Украинская группа Go_А на конкурсе заняла 5-е место. По итогам зрительского голосования группа заняла 2-е место (267 баллов), а голосование национальных жюри дало ему 9-е место (97 баллов).

Манескин / Associated Press

23 мая — в Минске принудительно сажают самолет авиакомпании Ryanair.

23 мая пассажирский рейс, летевший из Афин в Вильнюс, вынудили сесть в Минске – тогда задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу россиянку Софию Сапегу.

Роман Протасевич – активный участник акций против Лукашенко. Режим объявил журналиста в международном розыске. Его обвиняют в экстремизме и терроризме, максимальное наказание за такое в Беларуси – смертная казнь. Протасевич не раз заявлял, что за ним следят. Сейчас он находится под домашним арестом в доме под Минском со своей девушкой.

Такие действия Лукашенко осудили все цивилизованные страны мира, США и ЕС ввели против Минска санкции и закрыли небо. Прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина.

Александр Лукашенко против цивилизованного мира: две версии посадки самолета Ryanair

Июнь

9 июня – Сальвадор становится первой в мире страной, признавшей биткойн официальным платежным средством.

Самая известная из криптовалют стала платежным средством в Сальвадоре наравне с долларом США. 9 июня стало известно, что первое государство в мире официально признало биткоин платежным средством. Соответствующее решение принял парламент Сальвадора.

10 июня — Израиль первым в мире полностью запретил торговлю натуральным мехом.

Израиль стал первой в мире страной, запретившей торговлю натуральным мехом.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и причиняет невыразимую жестокость и страдания. Использование кожи и меха дикой природы в модной индустрии аморально и, конечно же, лишнее. Шубы из меха животных не могут оправдать индустрию жестоких убийств", - заявила министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль.

Соответствующий закон вступил в силу через полгода. Неправительственная организация по защите прав животных Animals Now приветствовала решение Израиля.

Июль

В июле Европу накрыл мощный циклон "Бернд", который по разным данным унес по меньшей мере 180 жизней. Больше всего пострадала от наводнений Германия. Из-за циклона "Бернд" Европу накрыли мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах. От большой воды пострадали Австрия, Нидерланды, Франция и Швейцария. Мощные ливни нанесли ущерб в Чехии и Польше. Непогода добралась также до Италии – над Сицилией пронесся ураган.

Associated Press

Циклон "Бернд" и его последствия стали самой дорогой природной катастрофой в Германии в этом тысячелетии. По оценкам немецких страховых компаний, ущерб вследствие природной катастрофы может составить до 5,5 миллиарда евро.

11 июля – Италия становится победителем чемпионата Европы по футболу 2020 года.

С 11 июня по 11 июля 2021 состоялся перенесенный Чемпионат Европы по футболу-2020.

Сначала Чемпионат Европы по футболу 2020 года должны были принять 12 разных городов Европы — в честь 60-летия УЕФА. Однако масштабы грандиозного турнира пришлось сократить в связи с коронавирусной ситуацией в Европе.

Турнир состоялся в 11 разных городах 11 стран Европы. Португалия защищала свой титул, но уступила в 1/8 финала сборной Бельгии. В первый раз в истории турнира применяется система VAR.

В финале, состоявшемся 11 июля 2021 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, который принимал его во второй раз после Евро-1996, победу одержала сборная Италии над сборной Англии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2, основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1.

Associated Press

Июль — миллиардеры Ричард Брэнсон и Джефф Безос устраивают "гонку" суборбитальных полетов.

Начало эры космического туризма. Британский 70-летний миллиардер и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон 11 июля совершил первый туристический полет в космос, опередив основателя онлайн-гиганта Amazon и космической компании Blue Origin Джеффа Безоса. Полет длился около часа.

Брэнсон отправился в космос на ракетоплане Unity, который компания Virgin Galactic разрабатывала в США в течение последних двух десятилетий.

Вместе с бизнесменом полетели главная инструктор астронавтов Бет Мозес, главный инженер Колин Беннетт и вице-президент по государственным делам и исследованиям Сириша Банлда. Руководили самолетом пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи. Стоимость билета за космический полет на ракетоплане Virgin Galactic составила около 250 тысяч долларов (180 тысяч фунтов стерлингов).

Новости мира: британский миллиардер Брэнсон начал "эру космического туризма"

В компании Blue Origin Джеффа Безоса заявили, что полет британского бизнесмена нельзя считать "космическим", поскольку корабль Unity не преодолевает так называемую линию Кармана, расположенную на высоте около 100 километров, которую условно считают границей с космосом.

А уже 20 июля основатель Amazon Джефф Безос сам совершил первый для своей космической компании Blue Origin суборбитальный полет, длившийся 10 минут 22 секунды. 18-метровая полностью автоматизированная ракета New Shepard, не требующая управления со стороны экипажа, поднялась на высоту более 100 километров от поверхности Земли. После этого капсула с экипажем отделилась от ракеты, экипаж почувствовал невесомость в течение нескольких минут.

На борту капсулы были также самый молодой и самый старый человек в истории космических полетов — 18-летний студент Оливер Дэймен и 82-летняя авиаторка Уолли Фанк. Третий член команды – брат Джеффа Марк Безос.

Новости мира: самый богатый мужчина планеты Джефф Безос успешно слетал в космос на ракете

23 июля – стартуют Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные из-за пандемии COVID-19.

XXXII летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио в 2020 году, но были перенесены на год из-за пандемии COVID-19. Это, кстати, впервые в истории, когда Олимпиаду перенесли, а не отменили. И впервые в истории Олимпийские игры, как и чемпионат Европы по футболу, прошли в нечетный год.

Победителем общекомандного медального зачета Олимпиады-2020 стала сборная Соединенных Штатов, завоевавшая 113 медалей.

Китай с 88 медалями, среди которых 38 золотых, занял второе место в командном зачете по итогам Олимпиады-2020. Третье место досталось хозяевам Олимпийских игр – спортсмены из Японии завоевали 58 медалей.

Associated Press

Сборная Украины с 19 завоеванными медалями заняла 44 место в командном рейтинге по итогам Олимпийских игр 2020 года в Токио. Всего на Олимпиаде медали получали представители 86-ти стран.

Следует отметить, что сборная США побеждает в медальном зачете на третьих Олимпийских играх подряд.

Что касается самых успешных атлетов, то больше всего наград в Токио завоевали пловцы – американец Кайлеб Дрессел (5 золотых) и австралийка Эмма Маккеон (4 золота и 3 бронзы). Кроме них, много говорили еще об одной спортсменке. Игры в Японии – первые, в которых принял участие трансгендер, штангистка Лорел Габбард из Новой Зеландии.

Август

14 августа — мощное землетрясение на Гаити.

Землетрясение силой 7,2 балла произошло в 8:30 утра в субботу, 14 августа, на глубине около 10 километров с эпицентром примерно в 12 километрах северо-восточнее Сен-Луи-дю-Сюда в юго-западной части страны.

Оно повредил или разрушил по меньшей мере 75 тысяч домов, в результате чего пострадали около 135 тысяч семей

Жертвами стали более 2 тысяч человек, а число пострадавших перевалило за 12,2 тысячи.

Associated Press

В августе "Талибан" захватил власть в Афганистане.

15 августа боевики "Талибана" захватили столицу Афганистана — Кабул. 26 августа в аэропорту Кабула произошел теракт, унесший более 200 жизней, среди них 13 — американские военные. 30 августа после 20 лет присутствия американские военные окончательно покидают Афганистан.

Associated Press

Военная миссия в Афганистане стала самой продолжительной в истории США. Она длилась 20 лет. За это время в Афганистане погибли 2461 американский солдат и гражданский. Еще более 20 тысяч граждан США получили ранения.

США завершили военную операцию в Афганистане

Сентябрь

6 сентября – умирает легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо.

В начале сентября не стало легендарного французского актера Жана-Поля Бельмондо. Ему было 88 лет. 20 лет назад знаменитость перенес инсульт, а через семь лет вернулся на съемочную площадку. О завершении карьеры артист объявил только в 82 года. 10 сентября с Бельмондо простились в Париже. После церемонии его должны были кремировать.

Самую большую славу ему принесла роль аморального поклонника Гамфри Богарта в манифесте французской "новой волны" — картине "На последнем дыхании", вышедшей на экраны в 1960 году.

Жан-Поль Бельмондо позирует фотографу в Ла Напуль, недалеко от Канн, Франция, 6 мая 1964 года. / Associated Press

16 сентября – SpaceX запускает Inspiration4 – первую космическую миссию с полностью гражданским экипажем.

В ночь на 16 сентября в 3:02 по киевскому времени состоялся запуск на околоземную орбиту первого гражданского экипажа, который совершила компания Илона Маска SpaceX. Для компании это первая миссия на орбиту Земли, экипаж которой состоит исключительно из гражданских пассажиров, а не профессиональных астронавтов. Корабль Crew Dragon вывели на орбиту с помощью многократной ракеты Falcon 9. Среди членов экипажа:

Джаред Айзекман – основатель и руководитель компании Shift4 Payments, работающей в сфере электронной торговли. Именно он возглавил экипаж из новичков в полете. К тому же миллиардер полностью оплатил полет. Сиан Проктор – педагог, пилот миссии; Гейли Арсено – помощница врача из детского исследовательского госпиталя, была бортовым врачом; Кристофер Семброски – сотрудник авиакосмической промышленности и ветеран Военно-воздушных сил США, который был бортовым инженером.

Полет на орбиту был затеян Айзекманом ради благотворительной акции. Миллиардер хотел привлечь внимание к одному из направлений благотворительной деятельности – исследовательской детской больнице имени Святого Иуды, которая является ведущим детским онкологическим центром в стране. Он лично пообещал передать институту 100 миллионов долларов.

Полет SpaceX стал историческим, ведь еще ни один гражданский экипаж не отправлялся на околоземную орбиту. Космические туристы вернулись на землю 19 сентября, пробыв на орбите три дня.

"Crew Dragon" успешно запустили к Международной космической станции

19 сентября — на острове Ла Пальма начинается извержение вулкана Кумбре Вьеха.

Вулкан проснулся на испанском острове 19 сентября и был активен 85 дней. Власти повысили уровень угрозы к оранжевому и начали эвакуацию людей.

В общей сложности реки раскаленной лавы выжгли почти 800 гектаров земли — преимущественно это фермерские угодья. Особенно пострадали банановые и авокадовые плантации. Ранее подобное происходило в 1971 году.

Фото: esa.int

Октябрь

4 октября – масштабный сбой в соцсетях и мессенджерах.

4 октября в мире произошел масштабный сбой в работе популярных интернет-ресурсов. Самые серьезные проблемы возникли на платформе Facebook. Речь также шла о сервисах WhatsApp, Messenger и Instagram.

Сбой длился около шести-семи часов. Это самый продолжительный период простоя для Facebook с 2008 года, когда из-за ошибки соцсети отключили примерно на день, из-за чего пострадали около 80 миллионов пользователей.

Причиной сбоя в работе социальной сети Facebook стало неудачное внесение изменений в конфигурацию.

Новости мира: сбой соцсетей - состояние Цукерберга уменьшились почти на 7 миллиардов долларов

21 октября — убийство оператора Галины Гатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина".

В американском штате Нью-Мексико 21 октября в результате инцидента со стрельбой во время съемки фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдвином в Санта-Фи погибла украинская оператор Галина Гатчинс. Актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Гатчинс получила тяжелое ранение и ее вертолетом доставили в больницу в Альбукерке. Впрочем, женщина скончалась.

В инциденте также пострадал находившийся за спиной украинки режиссер Джоэл Соуза. Его госпитализировали с ранением в плечо, но вскоре выписали из больницы.

Associated Press

31 октября – количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек.

Ноябрь

8 ноября — обострение искусственного "кризиса мигрантов", устроенного режимом Лукашенко.

В начале ноября Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса возможно отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

Associated Press

24 ноября – NASA запускает миссию DART – первую попытку "сбить" курс астероида, чтобы научиться защищать Землю.

NASA и SpaceX запустили специальный космический корабль, который должен столкнуться с небесным телом и теоретически изменить его траекторию движения.

Корабль вылетел из авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Он должен преодолеть более 10 миллионов километров и ориентировочно в конце сентября следующего года на скорости 24 тысяч километров в час врезаться в астероид "Диморфос".

Именно этот астероид никоим образом не угрожает Земле, а был выбран целью NASA, потому что он хорошо виден из наземных телескопов и за столкновением будет удобно наблюдать. Оно должно не разрушить астероид, но изменить его орбиту. Стоимость миссии более 330 миллионов долларов. Согласно компьютерным расчетам, в ближайшие столетия столкновение с астероидом нашей планете не грозит, впрочем, астрономы говорят, минимальные шансы на это всегда остаются.

Новости мира: NASA и SpaceX запустили космический корабль, чтобы тот столкнулся с астероидом

Декабрь

2 декабря – Ангела Меркель официально покидает должность канцлера Германии.

2 декабря в Берлине состоялась торжественная церемония, посвященная прощанию Ангелы Меркель с должностью канцлера Германии.

Традиционный военный церемониальный акт называется "Der Große Zapfenstreich". Его проводят в честь высших должностных лиц государства, а также уходящих в отставку генералов армии. Церемония считается самой высокой данью уважения, которую вооруженные силы Германии могут отдать гражданскому лицу. Военные прошли маршем с воспаленными факелами.

В своей речи Меркель поблагодарила медиков, борющихся с пандемией, пожелала успеха своему преемнику Олафу Шольцу и будущему правительству.

Прощание с Меркель: канцлера военной церемонией с маршем и факелам проводили на пенсию

8 декабря — новым канцлером Германии становится Олаф Шольц.

Депутаты Бундестага избрали нового канцлера: Ангелу Меркель заменил в должности социал-демократ, экс-министр финансов Олаф Шольц. Он получил абсолютное большинство в 395 голосов от депутатов.

Кроме того, во время заседания парламента депутаты избрали новое правительство. В ней 16 министров.

Новое правительство заменило кабинет Ангелы Меркель, партия "Христианско-Демократический союз" которой четырежды побеждала в выборах. Меркель была в кресле 16 лет. К слову, во второй половине дня бывший канцлер передаст канцелярию новому руководителю.

Associated Press

12 декабря — Мисс Вселенная 2021 года становится представительница Индии Харнааз Сандху.

В Израиле, в городе Эйлат, состоялся 70-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". За первое место в этом году состязались претендентки из 80 стран мира, но победила 21-летняя модель Гарнааз Сандху из Индии. Бриллиантовую корону финалистке надела победительница прошлого года – мексиканка Андреа Меза.

Новости мира: в Израиле объявили победительницу конкурса "Мисс Вселенная"

Второе место в конкурсе заняла – Лалела Мсване из ЮАР, а третье – Надиа Ферейра из Парагвая.

Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2021 году представляла 27-летняя Анна Неплях из Днепра. Украинка не вошла в топ-16.