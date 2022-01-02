Новолуние 2 января 2022: эффективные ритуалы и обряды

Новолуние сравнимо с солнечным затмением, только бывает оно чаще и менее эффектно.

Вечером 2 января над Землей взойдет первое новолуние в этом году. Специалисты считают, что вместе с молодой луной в жизни человека начнется прирост всего, чего ему не хватает. Поэтому рассмотрим ритуалы и обряды, которые эзотерики рекомендуют проводить в новолуние.

Новолуние: что это

Новолуние — это фаза Луны, при которой её эклиптическая долгота такая же, как у Солнца. Луна при новолунии не видна на ночном небе, поскольку она в это время очень близка к Солнцу на небесной сфере и при этом повернута к нам ночной стороной.

Новолуние: ритуалистика

Интересно, что в новолуние начинаются еврейский Новый год и китайский (японский, корейский, вьетнамский) Новый год 60-летнего цикла. В неоязыческой религии под названием Викка в полнолуние и новолуние отмечается праздник эсбат.

Новолуние: астрология и эзотерика

Это астрономическое событие знаменует начало лунного месяца, а значит и нового жизненного цикла.

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Эзотерики считают, что новолуние сравнимо с солнечным затмением, только бывает оно чаще и менее эффектно. Увидеть молодую Луну можно только спустя определенное время после ее рождения.

Новолуние 2 января 2022: действенные ритуалы и обряды

Ритуал з водой

В наполненный ключевой водой или минеральной водой стакан следует положить монетки с серебристым оттенком и оставить на подоконнике на ночь, а утром этой водой умыться. В этот момент нужно думать о силе месяца, которая должна вам помочь.

Обряд на суженого

Возьмите чистый лист бумаги и напишите на нем качества, которые вы хотите видеть в своем будущем партнере. После заката солнца отправляйтесь на улицу в безлюдное место и, глядя на небо, представьте там Луну. Оставьте лист бумаги возле деревьев, отправляйтесь домой и никому не рассказывайте о сделанном. Дальше вселенная должна вам помочь.

Ритуал для денег

Поставьте на стол белую и зеленую свечи на расстоянии около пятнадцати сантиметров друг от друга. Себя ассоциируйте с белой свечой, в то время как зеленая для вас должна олицетворять деньги. Зажгите от одной спички свечи, сперва белую, следом зеленую. Спустя некоторое время потушите их и спрячьте в тайное место. Это необходимо повторять 14 дней подряд - до полнолуния, при этом приближая ежедневно друг к другу свечи на один сантиметр. Как только они соприкоснутся, обвяжите их лентой зеленого цвета и храните в доме, как денежный талисман.

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