Bitcoin вперше визнали платіжним засобом на рівні країни

Криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США.
9 червня стало відомо, що перша держава в світі офіційно визнала біткоїн платіжним засобом. Відповідне рішення прийняв парламент Сальвадора.
Про це повідомляє біржа CoinDesk.
Законопроєкт підтримали 62 депутати. Своєю чергою 19 парламентаріїв проголосували проти і ще троє - утрималися. Тепер справа за підписанням закону президентом. Очікується, що Найіб Букеле зробить це вже найближчим часом.
Ратифікація цього законопроєкту зробить обов'язковим прийняття біткоїна в якості оплати. Тобто найвідоміша з криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США. Відповідну інфраструктуру збираються створити протягом 90 днів.
Нагадаємо, чергове повідомлення Маска обвалило біткоїн і хакери обіцяють помсту. Після нового твіту глави Tesla криптовалюта світу просіла на 3%.