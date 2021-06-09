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Bitcoin вперше визнали платіжним засобом на рівні країни

Bitcoin вперше визнали платіжним засобом на рівні країни

pixabay.com

Криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США.

9 червня стало відомо, що перша держава в світі офіційно визнала біткоїн платіжним засобом. Відповідне рішення прийняв парламент Сальвадора

Про це повідомляє біржа CoinDesk.

Законопроєкт підтримали 62 депутати. Своєю чергою 19 парламентаріїв проголосували проти і ще троє - утрималися. Тепер справа за підписанням закону президентом. Очікується, що Найіб Букеле зробить це вже найближчим часом.

Ратифікація цього законопроєкту зробить обов'язковим прийняття біткоїна в якості оплати. Тобто найвідоміша з криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США. Відповідну інфраструктуру збираються створити протягом 90 днів.

Нагадаємо, чергове повідомлення Маска обвалило біткоїн і хакери обіцяють помсту. Після нового твіту глави Tesla криптовалюта світу просіла на 3%.

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