Bitcoin вперше визнали платіжним засобом на рівні країни

Криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США.

9 червня стало відомо, що перша держава в світі офіційно визнала біткоїн платіжним засобом. Відповідне рішення прийняв парламент Сальвадора.

Про це повідомляє біржа CoinDesk.

Також читайте Новий підрозділ США повернув Colonial Pipeline заплачений хакерам викуп біткоїнами на мільйони доларів

Законопроєкт підтримали 62 депутати. Своєю чергою 19 парламентаріїв проголосували проти і ще троє - утрималися. Тепер справа за підписанням закону президентом. Очікується, що Найіб Букеле зробить це вже найближчим часом.

Ратифікація цього законопроєкту зробить обов'язковим прийняття біткоїна в якості оплати. Тобто найвідоміша з криптовалют стане платіжним засобом нарівні з доларом США. Відповідну інфраструктуру збираються створити протягом 90 днів.

Нагадаємо, чергове повідомлення Маска обвалило біткоїн і хакери обіцяють помсту. Після нового твіту глави Tesla криптовалюта світу просіла на 3%.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання