"Добре, що не вбив": у Харкові чоловік підкинув цуценят до під’їзду

"Добре, що не вбив": у Харкові чоловік підкинув цуценят до під’їзду

У Мережі обурені вчинком чоловіка.

У Харкові камери зафільмували чоловіка, який приніс коробку з цуценятами до під’їзду будинку.

Відео оприлюднив місцевий Телеграм-канал. Відео можна подивитися тут.

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“Чоловік, який, мабуть, пошкодував 600 грн на стерилізацію своєї собаки, підкинув коробку з цуценятами за адресою вул. Миру, 27. Найпростіше залишити коробочку в сусідньому під'їзді та зняти з себе тягар відповідальності, правда?” - йдеться у повідомленні.

Коментатори обурились таким вчинком:

Добре, що не вбив

Завдяки таким уб*юдкам, у мене в під'їзді два коти і дві кішки

Хоч на вулиці не залишив, і на тому спасибі

Нагадаємо, у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.

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