"Хорошо, что не убил": в Харькове мужчина подбросил щенков в подъезд

В Сети возмущены поступком мужчины.
В Харькове камеры сняли мужчину, который принес коробку со щенками в подъезд дома.
Видео обнародовал местный Телеграм-канал. Видео можно посмотреть здесь.
“Мужчина, видимо, пожалевший 600 грн на стерилизацию своей собаки, подбросил коробку со щенками по адресу ул. Мира, 27. Проще всего оставить коробочку в соседнем подъезде и снять с себя груз ответственности, правда?” – говорится в сообщении.
Комментаторы возмутились таким поступком:
- Хорошо, что не убил
- Благодаря таким уб*юдкам, у меня в подъезде два кота и две кошки
- Хоть на улице не оставил, и на том спасибо
Напомним, в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала водоемом на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.
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