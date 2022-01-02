"Хорошо, что не убил": в Харькове мужчина подбросил щенков в подъезд

"Хорошо, что не убил": в Харькове мужчина подбросил щенков в подъезд

В Сети возмущены поступком мужчины.

В Харькове камеры сняли мужчину, который принес коробку со щенками в подъезд дома.

Видео обнародовал местный Телеграм-канал. Видео можно посмотреть здесь.

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“Мужчина, видимо, пожалевший 600 грн на стерилизацию своей собаки, подбросил коробку со щенками по адресу ул. Мира, 27. Проще всего оставить коробочку в соседнем подъезде и снять с себя груз ответственности, правда?” – говорится в сообщении.

Комментаторы возмутились таким поступком:

Хорошо, что не убил

Благодаря таким уб*юдкам, у меня в подъезде два кота и две кошки

Хоть на улице не оставил, и на том спасибо

Напомним, в Харьковской области спасли собаку, которая неделю плавала водоемом на льдине. Путешествие животного прекратили неравнодушные местные жители и зоозащитники.

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