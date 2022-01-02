Рождественский карп: традиционный рецепт

Готовясь к Рождеству, мы особенно тщательно продумываем меню, потому что в Сочельник на столе должно быть 12 блюд и все они должны быть постными.

Это 7 января праздничный стол украсит рождественский гусь или индейка, запеченная целиком, но 6 января только борщ с грибами, тушеная капуста, постные голубцы, вареники с картошкой.

Однако, несмотря на пост, в Сочельник можно подавать рыбу. И пусть это будет рождественский карп, который станет украшением вашего стола.

Ингредиенты:

1 карп

200 г шампиньонов

1 луковица

1 лимон

2-3 столовые ложки майонеза

растительное масло

специи для рыбы

черный молотый перец

соль

Приготовление

Карпа очистить от чешуи, выпотрошить, удалить жабры, промыть тушку холодной водой и тщательно обсушить.

Подготовленную рыбу сбрызнуть соком половины лимона, натереть снаружи и изнутри солью, черным молотым перцем и специями и оставить на 15-20 минут, после чего обмазать майонезом и оставить мариноваться еще на 30 минут.

Измельченную луковицу обжарить в растительном масле до прозрачного состояния, добавить нарезанные небольшими кусочками шампиньоны, посолить, поперчить и жарить еще 7-10 минут.

Карпа нафаршировать обжаренными грибами, уложить в смазанную растительным маслом форму, сверху на тушке сделать надрезы, вставить в них ломтики лимона и запекать при 180°С 40-45 минут, периодически поливая выделившимся соком.

На заметку

Карпа для Рождества выбирайте покрупнее, весом 1-1,5 кг. Это может быть обычный или зеркальный карп.

При желании за 15 минут до готовности притрусите карпа тертым сыром и отправьте в духовку допекаться.

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