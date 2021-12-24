Різдвяний гусак: класичний рецепт

Змінюються часи, змінюється мода, але традиції, як і раніше, сильні, а це означає, що в одне з головних християнських свят у багатьох будинках на столі красуватиметься різдвяна гуска.
Страва, що поєднує в собі і м'ясо, і гарнір одночасно, дуже ситна, тому, приготувавши різдвяну гуску, можете не хвилюватися, що гості залишаться голодними.
Інгредієнти:
- 1 гуска
- 1 склянка рису
- 3 цибулини
- 1 морква
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Тушку гусака ретельно вимити холодною водою та обсушити. Якщо птах погано обскубаний, видалити залишки пір'я і обпалити. За необхідності видалити зайвий жир.
Підготовлену тушку зовні та зсередини натерти сіллю та чорним меленим перцем та винести на холод як мінімум на 2 години.
Гусячі потрухи ретельно промити, видалити плівки і відварити в підсоленій воді, опустивши в окріп спочатку шлунок, потім серце, а насамкінець печінку.
У бульйоні від тельбухів відварити до напівготовності рис.
Подрібнену цибулю та нарізану соломкою моркву обсмажити у невеликій кількості олії.
Остиглий рис з'єднати з невеликими нарізаними шматочками потрухами, додати овочеву піджарку, поперчити і добре вимішати.
Гусака нафаршувати, шкіру черевця скріпити зубочистками або зашити, помістити в рукав для запікання, щільно зав'язати краї, зробити кілька проколів для виходу пари і укласти на деко грудкою догори.
Перші 30 хвилин гусака запікати за 200°С, а потім ще близько 2 годин за 180°С. Для отримання рум'яної скоринки за півг одини до готовності розрізати рукав і підняти температуру до 200°С.
На замітку
Для маринування гусака можна використовувати кілька зубчиків пропущеного через прес часнику та улюблені приправи – базилік, орегано, розмарин, чебрець, майоран.
Фаршируючи гусака, не набивайте черевце начинкою дуже щільно, тому що рис, доходячи до готовності, ще збільшуватиметься в обсязі.
Якщо хочете отримати легший і пікантний гарнір, начиніть гусака яблуками, айвою, чорносливом, курагою.
Гусака можна запікати і без рукава, але тоді його слід періодично поливати жиром, що витопився.
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