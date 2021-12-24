Потужний снігопад у Миколаєві: у місті затори та чисельні ДТП 

Комунальники посипають дороги сіллю.
Сьогодні Миколаїв накрила негода. Сніг, що почався від ранку, спровокував тягучки та ДТП у місті.
Про це повідомляє СВІДОК.info.
Тягнучки спостерігаються практично по всьому місту, особливо на вул. Адміральській, на під'їзді до Варварівського мосту, пр. Богоявленського в районі перегону та перехрестя з вул. Космонавтів.
Машини заносить і розвертає на дорозі, при цьому комунальники посипають дороги сіллю.
Також у місті зафіксовано кілька ДТП, переважно через недотримання дистанції. Зокрема, через одну аварію в центрі Миколаєва довелося змінити маршрут руху тролейбусів №6.
Як повідомлялося, до 24 грудня в Україні тріщатимуть морози, а вихідними, 25-26 грудня, прийде потепління з рясними опадами.
Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.
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