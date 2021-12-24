Мощный снегопад в Николаеве: в городе пробки и многочисленные ДТП

Мощный снегопад в Николаеве: в городе пробки и многочисленные ДТП

Коммунальщики посыпают дороги солью.

Сегодня Николаев накрыла непогода. Начавшийся с утра снег спровоцировал тягучки и ДТП в городе.

Об этом сообщает СВІДОК.info.

Тягучки наблюдаются практически по всему городу, особенно по ул. Адмиральской, на подъезде к Варваровскому мосту, пр. Богоявленского в районе перегона и перекрестка с ул. Космонавтов.

Машины заносит и разворачивает на дороге, при этом коммунальщики посыпают дорогу солью.

Также в городе зафиксировано несколько ДТП, преимущественно из-за несоблюдения дистанции. В частности, из-за одной аварии в центре Николаева пришлось изменить маршрут движения троллейбусов №6.

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