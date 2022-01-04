Рождество – праздник для всех

Трудно найти человека, который не любит Рождество – праздник сколь веселый, столь и таинственный, которому сопутствует множество традиций и ритуалов.

Но мало кто знает, что он, помимо сугубо религиозного, имеет еще и большое психологическое значение. Вооружившись этими знаниями, можно во многом улучшить свою жизнь.

Рождество – детский праздник

Прежде всего, Рождество – это детский праздник. И не только потому, что он непосредственно связан с рождением младенца Иисуса, хотя это, конечно, первостепенное и самое важное его значение. Смысл Рождества еще и в том, что оно возвращает нас не только к нашим личным истокам, но и к истокам всего нашего рода. Готовясь к празднику – убирая в доме, готовя традиционные блюда, собираясь в церковь – мы делаем то же самое, что во все века делали наши предки.

Исключением тут, пожалуй, могут быть только мамы и папы и дедушки с бабушками, основная часть жизни которых пришлась на советское время, когда, как известно, религиозные праздники, мягко говоря, не приветствовались. Впрочем, во многих семьях Рождество отмечали тайком, так что и эту родственную "цепочку" не стоит сбрасывать со счетов.

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Как бы там ни было, а выполняя все эти нехитрые действия, мы – кто сознательно, а кто – подсознательно – становимся частью своего рода, а значит, энергетически подпитываемся от него, получаем новую жизненную силу. Ну, а если учесть, сколько у каждого из нас было предков и сколько силы они за время существования рода накопили, становится понятно, что речь идет об очень серьезных энергетических запасах.

Простить всех

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Еще одно важное дело, которое можно и нужно сделать в Рождество, – простить тех, кто вольно или невольно обидел вас в течение предыдущего года. Носить в душе обиды – непосильный груз, они тянут нас вниз и не дают добиться успеха. Ритуал этот очень прост: представьте себе человека, на которого обижены, и мысленно скажите ему: "Я тебя прощаю и – отпускаю!" Если опасаетесь, что не вспомните всех, в завершение ритуала решите для себя, что прощаете и отпускаете всех. Поступив так с каждым, вы почувствуете, как легко стало у вас на душе, а спустя некоторое время начнут происходить приятные события в вашей жизни.

Простить себя

Простив других, не забудьте отпустить грехи и самим себе и полюбить себя, хотя это для многих из нас зачастую бывает самым трудным. Существует много техник, помогающих это сделать, они описаны в книгах по психологии. Как правило, они предлагают нам вспомнить, какими мы были в раннем детстве – лет, например, в пять – и представить себе встречу с собой, маленьким.

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Психологи советуют пожалеть этого ребенка, который до сих пор существует внутри каждого из нас, сказать ему, как вы его любите и прощаете все те глупости, которые он натворил в течение своей – и вашей! – жизни. Завершая ритуал, нужно представить, что ваш внутренний ребенок уменьшается у вас на глазах до тех пор, пока он не поместится у вас на ладони. После этого возьмите и мысленно поместите его в свое сердце. Если же вы нуждаетесь в любви другого человека, так же мысленно поместите ребенка в его сердце, но это, как говорится, уже совсем другая история.

За помощь в раскрытии темы благодарим учителя с многолетней практикой, мастера, владеющего древними энергетическими техниками и знаниями, прошедшего обучение в Университете "Единства" в Индии, Диану Щербанскую .

Александра Волошина

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