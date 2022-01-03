Кутья: классический рецепт

Близится Сочельник, а значит, пора готовиться варить кутью.
Кутья – главное блюдо на рождественском столе, и именно с нее принято начинать праздничный ужин.
Ингредиенты:
- 200 г пшеницы
- 100 г мака
- 100 г изюма
- 100 г грецких орехов
- 2 столовые ложки сахара
- мед
- взвар
- вода
- соль
Приготовление
Промытую пшеницу замочить на несколько часов, после чего отварить до готовности в подсоленной воде, заливая зерно водой из расчета 1:2.
С помощью мелкого сита промыть мак, залить его кипятком, проварить около 15 минут, отцедить и тщательно растереть до появления молочка. Затем добавить сахар и растирать до полного его растворения.
Изюм промыть и запарить горячей водой на 10 минут.
Грецкие орехи нарезать маленькими кусочками.
Подготовленные продукты соединить и залить взваром, предварительно растворив в нем мед.
На заметку
Количество взвара и меда в кутье регулируйте по вкусу. В некоторых местностях кутью принято подавать почти сухой, как кашу, а в некоторых ее подают с большим количеством жидкой составляющей, как густой суп.
Если вы не успели сварить взвар, залейте кутью подслащенной водой.
Традиционно кутью варят из пшеницы, но в последнее время ее начали заменять перловой крупой, булгуром и рисом.
Раньше мак растирали с помощью ступки и пестика, но теперь можно облегчить процесс, дважды провернув мак через мясорубку с мелкой решеткой либо воспользовавшись блендером или кофемолкой.
Кроме изюма в кутью можно добавить измельченную курагу, чернослив, сушеную вишню, вяленую клюкву, предварительно распарив их.
Если хотите придать кутье особый привкус, грецкие орехи предварительно прокалите на сковороде и добавьте фундук.
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