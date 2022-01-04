Кутя: класичний рецепт

Наближається Святвечір, а отже, час готуватися варити кутю.

Кутя – головна страва на різдвяному столі, і саме з неї зазвичай розпочинається святкова вечеря.

Інгредієнти:

200 г пшениці

100 г маку

100 г ізюму

100 г волоських горіхів

2 столові ложки цукру

мед

узвар

вода

сіль

Приготування

Промиту пшеницю замочити на кілька годин, після чого відварити до готовності у підсоленій воді, заливаючи зерно водою із розрахунку 1:2.

За допомогою дрібного сита промити мак, залити окропом, проварити близько 15 хвилин, відцідити і ретельно розтерти до появи молочка. Потім додати цукор і розтерти до повного його розчинення.

Родзинки промити і запарити гарячою водою на 10 хвилин.

Волоські горіхи подрібнити на маленькі шматочки.

Підготовлені продукти з'єднати і залити узваром, попередньо розчинивши в ньому мед.

На замітку

Кількість узвару і меду в куті регулюйте за смаком. У деяких місцевостях кутю подають майже сухою, як кашу, а в деяких її подають із великою кількістю рідкої складової, як густий суп.

Якщо ви не встигли зварити узвар, залийте кутю підсолодженою водою.

Традиційно кутю варять із пшениці, але останнім часом її почали замінювати перловою крупою, булгуром та рисом.

Раніше мак розтирали за допомогою ступки і маточки, але зараз можна полегшити цей процес, двічі пропустивши мак через м'ясорубку з дрібною решіткою або скориставшись блендером чи кавомолкою.

Крім родзинок, до куті можна додати подрібнену курагу, чорнослив, сушену вишню, в'ялену журавлину, попередньо розпаривши їх.

Якщо хочете надати куті особливого смаку, попередньо просмажте на пательні волоські горіхи і додайте фундук.

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