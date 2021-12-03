Картопляний гратен із грушею

У холодну пору року ми набагато частіше вмикаємо духовку, а отже, настав час запіканок.

Гратен — це і є не що інше, як запіканка. Він може бути овочевий, м'ясний, рибний, з морепродуктами, а може бути десертний, виготовлений на основі ягід та фруктів. Але в будь-якому разі гратен повинен бути з рум'яною золотистою скоринкою.

Інгредієнти:

5 картоплин

2 груші

300 мл вершків 33% жирності

150 г твердого сиру

1 столова ложка панірувальних сухарів

0,5 столової ложки вершкового масла

0,25 чайної ложки меленого мускатного горіха

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Картопля та груші очистити та нарізати тонкими слайсами. Сир натерти на дрібній тертці. Вершки посолити, поперчити, приправити мускатним горіхом і добре вимішати.

На дно змащеної вершковим маслом і посипаної панірувальними сухарями форми викласти тонкий шар картоплі, потім шар груш, трохи притрусити тертим сиром і полити кількома ложками підготовлених вершків.

Таким чином укласти шарами всю картоплю і груші, причому останнім шаром повинна бути картопля, на яку вилити вершки, що залишилися, і притрусити поверхню тертим сиром.

Запікати 30 хвилин за 180°С до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Груші для гратена вибирайте стиглі, але щільні. Сир підберіть на свій смак – пармезан, чедер, ементаль, грюєр, гауду або будь-який інший.

Картопля та груші нарізайте дуже тонко, щоб вони швидко і одночасно пропеклися.

Гратен можна готувати як у одній великій формі, і порційно.

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