Картопляний гратен із грушею

У холодну пору року ми набагато частіше вмикаємо духовку, а отже, настав час запіканок.
Гратен — це і є не що інше, як запіканка. Він може бути овочевий, м'ясний, рибний, з морепродуктами, а може бути десертний, виготовлений на основі ягід та фруктів. Але в будь-якому разі гратен повинен бути з рум'яною золотистою скоринкою.
Інгредієнти:
- 5 картоплин
- 2 груші
- 300 мл вершків 33% жирності
- 150 г твердого сиру
- 1 столова ложка панірувальних сухарів
- 0,5 столової ложки вершкового масла
- 0,25 чайної ложки меленого мускатного горіха
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Картопля та груші очистити та нарізати тонкими слайсами. Сир натерти на дрібній тертці. Вершки посолити, поперчити, приправити мускатним горіхом і добре вимішати.
На дно змащеної вершковим маслом і посипаної панірувальними сухарями форми викласти тонкий шар картоплі, потім шар груш, трохи притрусити тертим сиром і полити кількома ложками підготовлених вершків.
Таким чином укласти шарами всю картоплю і груші, причому останнім шаром повинна бути картопля, на яку вилити вершки, що залишилися, і притрусити поверхню тертим сиром.
Запікати 30 хвилин за 180°С до утворення рум'яної скоринки.
На замітку
Груші для гратена вибирайте стиглі, але щільні. Сир підберіть на свій смак – пармезан, чедер, ементаль, грюєр, гауду або будь-який інший.
Картопля та груші нарізайте дуже тонко, щоб вони швидко і одночасно пропеклися.
Гратен можна готувати як у одній великій формі, і порційно.
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