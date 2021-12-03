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Картопляний гратен із грушею

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Картопляний гратен із грушею

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У холодну пору року ми набагато частіше вмикаємо духовку, а отже, настав час запіканок.

Гратен — це і є не що інше, як запіканка. Він може бути овочевий, м'ясний, рибний, з морепродуктами, а може бути десертний, виготовлений на основі ягід та фруктів. Але в будь-якому разі гратен повинен бути з рум'яною золотистою скоринкою.

Інгредієнти:

  • 5 картоплин
  • 2 груші
  • 300 мл вершків 33% жирності
  • 150 г твердого сиру
  • 1 столова ложка панірувальних сухарів
  • 0,5 столової ложки вершкового масла
  • 0,25 чайної ложки меленого мускатного горіха
  • чорний мелений перець
  • сіль

Приготування

Картопля та груші очистити та нарізати тонкими слайсами. Сир натерти на дрібній тертці. Вершки посолити, поперчити, приправити мускатним горіхом і добре вимішати.

На дно змащеної вершковим маслом і посипаної панірувальними сухарями форми викласти тонкий шар картоплі, потім шар груш, трохи притрусити тертим сиром і полити кількома ложками підготовлених вершків.

Таким чином укласти шарами всю картоплю і груші, причому останнім шаром повинна бути картопля, на яку вилити вершки, що залишилися, і притрусити поверхню тертим сиром.

Запікати 30 хвилин за 180°С до утворення рум'яної скоринки.

На замітку

Груші для гратена вибирайте стиглі, але щільні. Сир підберіть на свій смак – пармезан, чедер, ементаль, грюєр, гауду або будь-який інший.

Картопля та груші нарізайте дуже тонко, щоб вони швидко і одночасно пропеклися.

Гратен можна готувати як у одній великій формі, і порційно.

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