Ніхто не тисне на Україну - очільник МЗС Кулеба

Очільник українського МЗС запевнив, що у дипломатії склалося розуміння того, що на Україну "неможливо" тиснути.

В Міністерстві закордонних справ запевнили, що у дипломатичних відносинах на Україну "ніхто не тисне", ба більше, це є "неможливо".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Ніхто не тисне на Україну. Більше того, за ці два роки у дипломатії чітко утвердилося розуміння того, що неможливо тиснути на президента Зеленського, неможливо тиснути на Україну. Ми не в 14-му році, ми маємо достатньо сили і поваги до себе і так само виросла повага до нас", - сказав Кулеба.

Як повідомляли раніше, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що інтеграція до Європейського Союзу і НАТО "не може бути безкінечним процесом".

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