Никто не давит на Украину — глава МИД Кулеба

Глава украинского МИД заверил, что в дипломатии сложилось понимание того, что на Украину "невозможно" давить.

В Министерстве иностранных дел заверили, что в дипломатических отношениях на Украину "никто не давит", более того, это "невозможно".

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Никто не давит на Украину. Более того, за эти два года в дипломатии четко утвердилось понимание того, что невозможно давить на президента Зеленского, невозможно давить на Украину. Мы не в 14-м году, у нас достаточно силы и уважения к себе, и так же выросло уважение к нам ", — сказал Кулеба.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что интеграция в Европейский Союз и НАТО "не может быть бесконечным процессом".

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