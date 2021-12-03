Картофельный гратен с грушей

В холодное время года мы гораздо чаще включаем духовку, а значит, пришло время запеканок.

Гратен – это и есть не что иное, как запеканка. Он может быть овощной, мясной, рыбный, с морепродуктами, а может быть десертный, приготовленный на основе ягод и фруктов. Но в любом случае гратен должен быть с румяной золотистой корочкой.

Ингредиенты:

5 картофелин

2 груши

300 мл сливок 33%-ной жирности

150 г твердого сыра

1 столовая ложка панировочных сухарей

0,5 столовой ложки сливочного масла

0,25 чайной ложки молотого мускатного ореха

черный молотый перец

соль

Приготовление

Картофель и груши очистить и нарезать тонкими слайсами. Сыр натереть на мелкой терке. Сливки посолить, поперчить, приправить мускатным орехом и хорошо вымешать.

На дно смазанной сливочным маслом и посыпанной панировочными сухарями формы выложить тонкий слой картофеля, затем слой груш, слегка притрусить тертым сыром и полить несколькими ложками подготовленных сливок.

Таким образом уложить слоями весь картофель и груши, причем последним слоем должен быть картофель, на который вылить оставшиеся сливки и притрусить поверхность тертым сыром.

Запекать 30 минут при 180°С до образования румяной корочки.

На заметку

Груши для гратена выбирайте спелые, но плотные. Сыр подберите по своему вкусу – пармезан, чеддер, эмменталь, грюйер, гауду или любой другой.

Картофель и груши нарезайте очень тонко, чтобы они быстро и одновременно пропеклись.

Гратен можно готовить как в одной большой форме, так и порционно.

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