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Картофельный гратен с грушей

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Картофельный гратен с грушей

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В холодное время года мы гораздо чаще включаем духовку, а значит, пришло время запеканок.

Гратен – это и есть не что иное, как запеканка. Он может быть овощной, мясной, рыбный, с морепродуктами, а может быть десертный, приготовленный на основе ягод и фруктов. Но в любом случае гратен должен быть с румяной золотистой корочкой.

Ингредиенты:

  • 5 картофелин
  • 2 груши
  • 300 мл сливок 33%-ной жирности
  • 150 г твердого сыра
  • 1 столовая ложка панировочных сухарей
  • 0,5 столовой ложки сливочного масла
  • 0,25 чайной ложки молотого мускатного ореха
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Картофель и груши очистить и нарезать тонкими слайсами. Сыр натереть на мелкой терке. Сливки посолить, поперчить, приправить мускатным орехом и хорошо вымешать.

На дно смазанной сливочным маслом и посыпанной панировочными сухарями формы выложить тонкий слой картофеля, затем слой груш, слегка притрусить тертым сыром и полить несколькими ложками подготовленных сливок.

Таким образом уложить слоями весь картофель и груши, причем последним слоем должен быть картофель, на который вылить оставшиеся сливки и притрусить поверхность тертым сыром.

Запекать 30 минут при 180°С до образования румяной корочки.

На заметку

Груши для гратена выбирайте спелые, но плотные. Сыр подберите по своему вкусу – пармезан, чеддер, эмменталь, грюйер, гауду или любой другой.

Картофель и груши нарезайте очень тонко, чтобы они быстро и одновременно пропеклись.

Гратен можно готовить как в одной большой форме, так и порционно.

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