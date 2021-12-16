Кулеба обсудит с представительницей Госдепа США результаты ее визита в Кремль

Кулеба обсудит с представительницей Госдепа США результаты ее визита в Кремль

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Америка четко соблюдает правила "ничто без Украины об Украине".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет разговаривать с представительницей Госдепа США Карен Донфри, которая на днях посетила Кремль.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"Я должен переговорить с Карен Донфри, высокопоставленной чиновницей Государственного департамента США, которая консультировалась с Украиной накануне ее визита в Москву. Сейчас должны обсудить результаты ее визита", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что такой формат общения – это четкое свидетельство того, что правило "ничто без Украины об Украине" работает, и, по его словам, американские коллеги четко его соблюдают.

Как сообщалось ранее, в среду, 15 декабря, помощница госсекретаря США Карен Донфрид встретилась в Москве с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком и заместителем российского министра иностранных дел Сергеем Рябковым. Во время беседы Карен Донфри выразила обеспокоенность США из-за наращивания военного могущества России у границ Украины.

Дмитрий Кулеба будет разговаривать с Карен Донфри о результатах ее визита в Москву

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