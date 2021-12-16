Кулеба объяснил, чем грозит Европе возвращение Украины в сферу влияния РФ

Россия будет оказывать военное давление на государства на востоке ЕС.

Если Россия вернется в Украину, это сразу почувствуют соседние страны, являющиеся членами ЕС, а впоследствии отголоски разойдутся по всему миру.

Об этом заявил 16 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на “1+1” министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Все понимают, что если Россия вернется в Украину, то будет создано прямое военное давление сначала на ближайшие страны, наших непосредственных соседей, которые являются членами Европейского Союза", — подчеркнул министр.

Также читайте Кулеба разъяснил, почему Украина так педалирует вопрос вступления в НАТО После этого, по его словам, отголоски такого "возвращения" будут ощущаться во всем мире, в частности в Юго-Восточной Азии.

"Европейский Союз больше сейчас хочет избежать войны и хочет поддержать Украину для того, чтобы мы оставались европейским государством с рыночной экономикой и большой демократией", — заверил Дмитрий Кулеба.

Кулеба: к каким последствиям для стран Европы может привести военное возвращение России в Украину

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс стремится к диалогу с Россией, но не собирается идти на компромиссы относительно принятия в свои ряды будущих союзников. В то же время в Альянсе дают понять, что в случае российской агрессии защищаться Украина будет самостоятельно.

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