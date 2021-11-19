Бігос: рецепт легендарної польської страви

У кожній національній кухні є страва, яка стала своєрідною візитівкою. Польська кухня відома бігосом, який поступово перекочував і до литовської, і до білоруської, і до української.

Бігос готується на основі капусти та цілого букету м'ясних продуктів. До того ж співвідношення м'яса та капусти у ньому 1:1.

Капуста використовується як свіжа, так і квашена, але краще брати їх у рівних частинах, тому якщо у вас вже дозріла квашена капуста, саме час приготувати бігос. І пам'ятайте, чим довше тушкується і настоюється бігос, тим він смачніший.

Інгредієнти:

0,5 кг свіжої капусти

0,5 кг квашеної капусти

0,5 кг свинини

250 г копченої грудинки

250 г мисливських ковбасок

200 г бекону;

2 цибулини

2 моркви

300 мл бульйону

3 лаврові листи

5 горошин запашного перцю

чорний мелений перець

цукор

сіль

Приготування

Бекон нарізати маленькими шматочками і смажити в глибокому сотейнику, поки з нього не витопиться весь жир. Потім додати нарізану невеликими шматочками свинину і обсмажити її до рум'яної скоринки, після чого ввести дрібнорубану цибулю і натерту на середній тертці моркву і смажити.

Квашену капусту відтиснути від зайвого розсолу, з'єднати з м'ясом і злегка обсмажити все разом, а потім влити бульйон, накрити кришкою і тушкувати 45 хвилин.

Потім додати нашатковану свіжу капусту, посолити, поперчити, приправити цукром і тушкувати разом ще 45 хвилин.

В останню чергу ввести нарізані шматочками ковбаски та копчену грудинку, покласти лавровий лист і запашний перець і довести бігос до готовності.

На замітку

М'ясо для бігоса можна використовувати будь-яке — свинину, яловичину, качку, дичину. Дуже добре додати черевину та шинку, а також краківську чи іншу аналогічну ковбасу.

У бігос також додають гриби, чорнослив, яблука, помідори, солоні огірки.

До набору прянощів можна включити кмин, коріандр, фенхель та мускатний горіх.

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