Бігос: рецепт легендарної польської страви

У кожній національній кухні є страва, яка стала своєрідною візитівкою. Польська кухня відома бігосом, який поступово перекочував і до литовської, і до білоруської, і до української.
Бігос готується на основі капусти та цілого букету м'ясних продуктів. До того ж співвідношення м'яса та капусти у ньому 1:1.
Капуста використовується як свіжа, так і квашена, але краще брати їх у рівних частинах, тому якщо у вас вже дозріла квашена капуста, саме час приготувати бігос. І пам'ятайте, чим довше тушкується і настоюється бігос, тим він смачніший.
Інгредієнти:
- 0,5 кг свіжої капусти
- 0,5 кг квашеної капусти
- 0,5 кг свинини
- 250 г копченої грудинки
- 250 г мисливських ковбасок
- 200 г бекону;
- 2 цибулини
- 2 моркви
- 300 мл бульйону
- 3 лаврові листи
- 5 горошин запашного перцю
- чорний мелений перець
- цукор
- сіль
Приготування
Бекон нарізати маленькими шматочками і смажити в глибокому сотейнику, поки з нього не витопиться весь жир. Потім додати нарізану невеликими шматочками свинину і обсмажити її до рум'яної скоринки, після чого ввести дрібнорубану цибулю і натерту на середній тертці моркву і смажити.
Квашену капусту відтиснути від зайвого розсолу, з'єднати з м'ясом і злегка обсмажити все разом, а потім влити бульйон, накрити кришкою і тушкувати 45 хвилин.
Потім додати нашатковану свіжу капусту, посолити, поперчити, приправити цукром і тушкувати разом ще 45 хвилин.
В останню чергу ввести нарізані шматочками ковбаски та копчену грудинку, покласти лавровий лист і запашний перець і довести бігос до готовності.
На замітку
М'ясо для бігоса можна використовувати будь-яке — свинину, яловичину, качку, дичину. Дуже добре додати черевину та шинку, а також краківську чи іншу аналогічну ковбасу.
У бігос також додають гриби, чорнослив, яблука, помідори, солоні огірки.
До набору прянощів можна включити кмин, коріандр, фенхель та мускатний горіх.
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