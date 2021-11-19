Бигос: рецепт легендарного польского блюда

В каждой национальной кухне есть блюдо, ставшее ее своеобразной визитной карточкой. Польская кухня знаменита бигосом, постепенно перекочевавшим и в литовскую, и в белорусскую, и в украинскую.
Бигос готовится на основе капусты и целого букета мясных продуктов. Причем соотношение мяса и капусты в нем 1:1.
Капуста используется как свежая, так и квашеная, но лучше брать их в равных частях, поэтому если у вас уже созрела квашеная капуста, самое время приготовить бигос. И помните, чем дольше тушится и настаивается бигос, тем он вкуснее.
Ингредиенты:
- 0,5 кг свежей капусты
- 0,5 кг квашеной капусты
- 0,5 кг свинины
- 250 г копченой грудинки
- 250 г охотничьих колбасок
- 200 г бекона;
- 2 луковицы
- 2 моркови
- 300 мл бульона
- 3 лавровых листа
- 5 горошин душистого перца
- черный молотый перец
- сахар
- соль
Приготовление
Бекон нарезать маленькими кусочками и жарить в глубоком сотейнике, пока из него не вытопится весь жир. Затем добавить нарезанную небольшими кусочками свинину и обжарить ее до румяной корочки, после чего ввести мелкорубленый лук и натертую на средней терке морковь и продолжать жарить.
Квашеную капусту отжать от лишнего рассола, соединить с мясом и слегка обжарить все вместе, а затем влить бульон, накрыть крышкой и тушить 45 минут.
Затем добавить нашинкованную свежую капусту, посолить, поперчить, приправить сахаром и тушить все вместе еще 45 минут.
В последнюю очередь ввести нарезанные кусочками колбаски и копченую грудинку, положить лавровый лист и душистый перец и довести бигос до готовности.
На заметку
Мясо для бигоса можно использовать любое – свинину, говядину, утку, дичь. Очень хорошо добавить подчеревину и ветчину, а также краковскую или другую аналогичную колбасу.
В бигос также добавляют грибы, чернослив, яблоки, помидоры, соленые огурцы.
В набор пряностей можно включить тмин, кориандр, фенхель и мускатный орех.
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