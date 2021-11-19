Бигос: рецепт легендарного польского блюда

В каждой национальной кухне есть блюдо, ставшее ее своеобразной визитной карточкой. Польская кухня знаменита бигосом, постепенно перекочевавшим и в литовскую, и в белорусскую, и в украинскую.

Бигос готовится на основе капусты и целого букета мясных продуктов. Причем соотношение мяса и капусты в нем 1:1.

Капуста используется как свежая, так и квашеная, но лучше брать их в равных частях, поэтому если у вас уже созрела квашеная капуста, самое время приготовить бигос. И помните, чем дольше тушится и настаивается бигос, тем он вкуснее.

Ингредиенты:

0,5 кг свежей капусты

0,5 кг квашеной капусты

0,5 кг свинины

250 г копченой грудинки

250 г охотничьих колбасок

200 г бекона;

2 луковицы

2 моркови

300 мл бульона

3 лавровых листа

5 горошин душистого перца

черный молотый перец

сахар

соль

Приготовление

Бекон нарезать маленькими кусочками и жарить в глубоком сотейнике, пока из него не вытопится весь жир. Затем добавить нарезанную небольшими кусочками свинину и обжарить ее до румяной корочки, после чего ввести мелкорубленый лук и натертую на средней терке морковь и продолжать жарить.

Квашеную капусту отжать от лишнего рассола, соединить с мясом и слегка обжарить все вместе, а затем влить бульон, накрыть крышкой и тушить 45 минут.

Затем добавить нашинкованную свежую капусту, посолить, поперчить, приправить сахаром и тушить все вместе еще 45 минут.

В последнюю очередь ввести нарезанные кусочками колбаски и копченую грудинку, положить лавровый лист и душистый перец и довести бигос до готовности.

На заметку

Мясо для бигоса можно использовать любое – свинину, говядину, утку, дичь. Очень хорошо добавить подчеревину и ветчину, а также краковскую или другую аналогичную колбасу.

В бигос также добавляют грибы, чернослив, яблоки, помидоры, соленые огурцы.

В набор пряностей можно включить тмин, кориандр, фенхель и мускатный орех.

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