На рынках на смену молодой капусте приходят тугие, плотные кочаны, которые годятся и в борщ, и на голубцы, и для тушения.
Тушеная капуста популярна в Европе почти повсеместно. Вспомните хотя бы польский бигос, русскую солянку или немецкую капусту с рулькой или колбасками.
Капусту можно тушить как свежую, так и квашеную, но, поскольку осень только начинается, советуем приготовить блюдо из свежей капусты.
Капуста, тушенная со свининой, – блюдо не такое калорийное, как жаркое с картофелем, поэтому можете смело включать его в свое меню.
Ингредиенты:
- 1 кг капусты
- 0,5 кг свинины
- 0,5 кг помидоров
- 200 г репчатого лука
- 200 г моркови
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Мелкорубленый лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, после чего добавить натертую на средней терке морковь и продолжить пассерование.
Свинину нарезать небольшими кусочками, добавить к овощам и обжарить до румяного цвета.
Капусту нашинковать, соединить с подготовленной поджаркой и тушить около 30-40 минут.
Затем ввести нарезанные мелкими кубиками помидоры, посолить, поперчить и тушить еще 10-15 минут.
На заметку
Подавая тушеную капусту, притрусите ее измельченной свежей зеленью.
Зимой вместо свежих помидоров используйте томатную пасту или консервированные помидоры в собственном соку.
Мясо можно использовать любое, но именно со свининой тушеная капуста получается особенно сочной.
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