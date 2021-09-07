На рынках на смену молодой капусте приходят тугие, плотные кочаны, которые годятся и в борщ, и на голубцы, и для тушения.

Тушеная капуста популярна в Европе почти повсеместно. Вспомните хотя бы польский бигос, русскую солянку или немецкую капусту с рулькой или колбасками.

Капусту можно тушить как свежую, так и квашеную, но, поскольку осень только начинается, советуем приготовить блюдо из свежей капусты.

Капуста, тушенная со свининой, – блюдо не такое калорийное, как жаркое с картофелем, поэтому можете смело включать его в свое меню.

Ингредиенты:

1 кг капусты

0,5 кг свинины

0,5 кг помидоров

200 г репчатого лука

200 г моркови

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Мелкорубленый лук спассеровать на растительном масле до прозрачности, после чего добавить натертую на средней терке морковь и продолжить пассерование.

Свинину нарезать небольшими кусочками, добавить к овощам и обжарить до румяного цвета.

Капусту нашинковать, соединить с подготовленной поджаркой и тушить около 30-40 минут.

Затем ввести нарезанные мелкими кубиками помидоры, посолить, поперчить и тушить еще 10-15 минут.

На заметку

Подавая тушеную капусту, притрусите ее измельченной свежей зеленью.

Зимой вместо свежих помидоров используйте томатную пасту или консервированные помидоры в собственном соку.

Мясо можно использовать любое, но именно со свининой тушеная капуста получается особенно сочной.

Читайте также: Киш с помидорами и ветчиной: всегда актуальный французский рецепт

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку