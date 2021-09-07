На ринках на зміну молодий капусті приходять тугі, щільні качани, які годяться і в борщ, і на голубці, і для тушкування.

Тушкована капуста популярна в Європі майже повсюдно. Згадайте хоча б польський бігос, російську солянку або німецьку капусту з рулькою або ковбасками.

Капусту можна тушкувати як свіжу, так і квашену, але, оскільки осінь тільки починається, радимо приготувати страву зі свіжої капусти.

Капуста, тушкована зі свининою, — страва не така калорійна, як печеня з картоплею, тому можете сміливо включати її в своє меню.

Інгредієнти:

1 кг капусти

0,5 кг свинини

0,5 кг помідорів

200 г ріпчастої цибулі

200 г моркви

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Подрібнену цибулю спасерувати на олії до прозорості, після чого додати натерту на середній терці моркву і продовжити пасерування.

Свинину нарізати невеликими шматочками, додати до овочів і обсмажити до рум'яного кольору.

Капусту нашаткувати, з'єднати з підготовленою піджаркою і тушкувати близько 30-40 хвилин.

Потім ввести нарізані дрібними кубиками помідори, посолити, поперчити і тушкувати ще 10-15 хвилин.

На замітку

Подаючи тушковану капусту, притрусіть її подрібненою свіжою зеленню.

Взимку замість свіжих помідорів використовуйте томатну пасту або консервовані помідори у власному соку.

М'ясо можна використовувати будь-яке, але саме зі свининою тушкована капуста виходить особливо соковитою.

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