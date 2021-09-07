На ринках на зміну молодий капусті приходять тугі, щільні качани, які годяться і в борщ, і на голубці, і для тушкування.
Тушкована капуста популярна в Європі майже повсюдно. Згадайте хоча б польський бігос, російську солянку або німецьку капусту з рулькою або ковбасками.
Капусту можна тушкувати як свіжу, так і квашену, але, оскільки осінь тільки починається, радимо приготувати страву зі свіжої капусти.
Капуста, тушкована зі свининою, — страва не така калорійна, як печеня з картоплею, тому можете сміливо включати її в своє меню.
Інгредієнти:
- 1 кг капусти
- 0,5 кг свинини
- 0,5 кг помідорів
- 200 г ріпчастої цибулі
- 200 г моркви
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Подрібнену цибулю спасерувати на олії до прозорості, після чого додати натерту на середній терці моркву і продовжити пасерування.
Свинину нарізати невеликими шматочками, додати до овочів і обсмажити до рум'яного кольору.
Капусту нашаткувати, з'єднати з підготовленою піджаркою і тушкувати близько 30-40 хвилин.
Потім ввести нарізані дрібними кубиками помідори, посолити, поперчити і тушкувати ще 10-15 хвилин.
На замітку
Подаючи тушковану капусту, притрусіть її подрібненою свіжою зеленню.
Взимку замість свіжих помідорів використовуйте томатну пасту або консервовані помідори у власному соку.
М'ясо можна використовувати будь-яке, але саме зі свининою тушкована капуста виходить особливо соковитою.
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