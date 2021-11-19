Після восьмимісячної перерви Індія відновить експорт COVID-вакцин

Препарат будуть постачати у межах програми COVAX.

В Індії ухвалили рішення про відновлення експорту вакцини від коронавірусу.

Про це з посиланням на уряд повідомив Reuters.

Зазначається, що постачання препарату до бідних країн відбуватимется у межах програми COVAX. Кампанія має розпочатися вже на початку грудні. До слова, від квітня Індія не здійснювала постачання вакцини за межі країни. Тоді розпочалася друга хвиля епідемії. МОЗ реєструвало високі цифри інфікування та смертності від COVID-19.

"Індійський уряд дозволив експорт десяти мільйонів доз вакцини Covishield через глобальну програму обміну вакцинами COVAX", - йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що Індія також схвалила експорт 20 мільйонів доз COVID-вакцини Novavax. Її виготовили в Інституті сироватки Індії (SII). Втім,препарат ще не отримав схвалення на використання в країні.

Як повідомлялося, надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров'я, викликана пандемією COVID-19, наразі "далека від завершення", тож на Європу чекає "важка зима". Таке попередження у четвер, 18 листопада, озвучив регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге

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