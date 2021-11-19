На Донбасі від куль окупантів загинув український воїн

На Донбасі від куль окупантів загинув український воїн

Бойовики гатять із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі 19 листопада внаслідок ворожого обстрілу з боку окупантів загинув один український військовий. Від початку доби бойовики чотири рази порушили режим "тиші", тричі із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб ООС.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловило щирі співчуття рідним та близьким українського захисника, який загинув за Україну.

Так, у напрямку Мар’їнки окупанти вели вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. В бік населеного пункту Лопаскине противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм.

В районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

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