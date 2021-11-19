На Донбассе от пуль боевиков погиб украинский воин

На Донбассе от пуль боевиков погиб украинский воин

Боевики гонят из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

На Донбассе 19 ноября в результате вражеских обстрелов со стороны оккупантов погиб один украинский военный. С начала суток боевики четырежды нарушили режим "тишины", трижды с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает штаб ООС.

Командование и личный состав Объединенных сил выразило искренние соболезнования родным и близким украинского защитника, погибшего за Украину.

Так, в направлении Марьинки боевики вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм. В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.

В районе Прицепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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