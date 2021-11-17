Ситуация на Донбассе: боевики активизировались, есть раненый боец

Ситуация на Донбассе: боевики активизировались, есть раненый боец

За прошедшие сутки потерь нет.

За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

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В частности, враг стрелял:

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Причепиловки российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Позиции у Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Муратово боевики вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Вблизи Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно, типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

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